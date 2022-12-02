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女星人手一支！「神級護唇膏」盤點，乾燥唇紋通通不見

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▲護唇膏盤點。（圖／品牌提供）

秋冬雙唇保濕養護不能少。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

嘴唇沒有汗腺與皮脂腺分泌油脂，使得唇部非常容易乾燥、脫皮，加上更因沒有皮脂膜保護，外在的冷空氣和紫外線容易使唇部老化，這時別忘了做好唇部護理，幫助告別乾荒，同時減緩唇紋。

▲▼護唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲Carmex小蜜媞經典圓罐修護唇膏，118元。

一抹有感，幫助撫平唇紋，內含綿羊油、蜂蠟、可可脂，多重保濕因子形成保護膜，長效滋潤保濕、預防乾裂脫皮、淡化暗沉、撫平唇紋、回復粉嫩雙唇，妝前打底口紅上色更潤澤更勻稱。

▲▼護唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲DHC 純欖護唇膏(敏弱肌用)，380元。

以純欖護唇膏為概念，含豐富經典保濕成分橄欖精華油、甘草誘導體、蘆薈萃取及維他命E，更加入敏弱修護成分，新添加神經醯胺、乳油木果油和荷荷芭油，給予雙唇最溫柔又堅強的防護力。

▲▼護唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 繽紛乳油木蒙布朗護唇膏，12ml，400元。

蘊含乳油木果油、栗子精萃、佛手柑精華油、蓖麻籽油及向日葵花蠟等多種植物保濕成分，可加強滋養、柔嫩雙唇，輕巧管狀設計方便隨身攜帶，隨時隨地為雙唇帶來柔適與潤澤。

▲▼護唇膏盤點。（圖／品牌提供）
▲Sisley 植物修護潤唇霜，9g，2,200元。

運用多重植物美容油凝粹作為潤唇霜基底，搭配奢華舒適的溶心轉化科技，一抹彷彿將最頂級奢華的植物美容油注入雙唇當中，不僅提供滿滿的抗老滋養能量，更有效鎖住雙唇水分。

►落髮快看！盤點5個「養髮小秘訣」，早一點睡覺超管用

關鍵字：

護唇膏, 護唇, 保濕, 潤澤, 秋冬

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