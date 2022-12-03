老是忍不住吃零食？有助減肥的4個生活習慣　第一招立刻有效

▲調整生活習慣也能幫助減肥。（圖／翻攝IG@babebani、@ahc.official）

編輯／Molly

很多人都覺得減肥很難堅持，想管住嘴，但總是會不停想吃甜食或油膩食物，或是因為上班、上課很多累，沒辦法常運動，但其實日常生活中有些會影響瘦身成效的外部因素是你可以控制的，快把以下4件事養成習慣，幫助增加減肥成功的機率。

1.家裡盡量不囤零食

攝取過多糖分不僅對健康有害，對體重控制也有很大阻礙，想減少糖分的攝入，先確保家裡沒有囤積許多不健康的食物，像是冰淇淋、零食點心、巧克力等，因爲當無聊或心情不好的時候，很容易狂吃這類不健康零食。一旦家裡沒有囤放，就能幫助減少無意識下攝入這些不健康食物的機會。

2.增加水分攝取

水對於維持人體各項機能來說很重要，其中就包含了代謝、燃燒脂肪等，養成隨身帶一瓶水的習慣，不管是工作的時候還是在家時，都讓身邊有瓶水，可以隨時補充水分。另外，養成早上起床喝杯水的習慣也有所幫助，根據個人喜好，喝溫熱水或冷水都可以。

3.固定時間活動身體

可在手機或手錶上設定提醒，每個小時站起來走動、活動一下身體，尤其是在辦公室、電腦前整天坐著的人，增加活動量，有助於促進新陳代謝，還能幫助提高身體的靈活性。

4.改善睡眠品質

睡眠對於減肥、控制體重來說也很重要，充足的睡眠能幫助荷爾蒙代謝正常，反之，睡眠不足會促使食慾增加，且可能使得基礎代謝下降。3C產品的藍光對大腦有刺激性，容易導致難以入睡，建議在睡前30分鐘關掉手機或停止玩手機，能幫助提升睡眠品質。

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