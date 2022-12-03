不用少吃也OK！營養師傳授「懶人減重法」，自然而然瘦下來

▲吃對東西比不吃東西來得重要。圖／Unsplash

記者曾怡嘉／台北報導

不運動也能瘦嗎？營養師程涵宇分享，要瘦下來不等於要少吃，有時候吃錯東西拖垮代謝孩也可能越吃越胖，她提到只要觀念正確就不怕減重繞遠路，大方分享超佛系懶人減肥法，一起來了解！

#晚餐後不吃、睡前2小時不吃

營養師程涵宇表示，曾有研究指出，睡前2小時才在吃晚餐、晚餐後還在吃零食的人，容易胖肚子，而睡前2小時才吃晚餐的人，還容易引起高血糖，建議太晚不要吃東西，對健康更有益。

#足夠蛋白質助代謝

想要瘦就必須啟動身體代謝，藉由豐富蛋白飲食，可以促進每天高達 80-100卡路

里的新陳代謝，還能提供飽足感。

#準備健康零食

把家中不健康的零食丟了吧！如果真的嘴饞建議吃健康零食，所謂的健康零食包括堅果、海苔、無糖優格等，富含蛋白質又美味，還能增加飽足感，減少飢餓感。

#無糖生活

想要無痛瘦身，就從無糖開始吧！能避免誘發胰島素阻抗促進身體慢性發炎增加。

#高纖飲食

挑選高纖飲食能增加飽足感，讓人不會吃進過多熱量，而且這些對腸胃有益的好菌食物，更能降低肥胖機率。

▲營養師傳授懶人減肥法。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

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