交換禮物快挑！「千元內聖誕禮盒」盤點　倩碧水磁場44折、歐舒丹5款彩球小屋

▲不少美妝品牌都推出不到千元的高CP值聖誕禮盒。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

邁入歡慶氛圍濃厚的年末時節，各大美妝品牌都陸續推出聖誕限定系列，不僅有限量包裝、限定款商品，更有不少包裝精緻的聖誕禮盒，不管是買來送禮或拿來交換禮物都很適合。預算不高也別怕，有不少1,000元以內就能買到的聖誕禮盒，內容物實用又有高顏值，CP值超高，拿出來有面子又不心疼，就算自己買來收藏也很可以！

▲AROMATHERAPY ASSOCIATES 靜心小確幸，晚間舒緩/心靈之沐，NT$540。



英國頂級芳療品牌AROMATHERAPY ASSOCIATES特別於年末推出多款天然精油禮盒，其中「靜心小確幸」更是將2款經典香氣沐浴油化身為輕巧可愛的角錐造型節慶小禮，禮盒中放入晚間舒緩沐浴油9ml /心靈之沐沐浴油9ml，是探索精油的輕鬆入門款，親民價格也很適合作為交換禮物。

▲歐舒丹 繽紛限定版彩球乳油木小屋，NT$650。



歐舒丹繼11月推出2款節慶限定新香氣系列後，12月更與法國知名藝術家Eva Offredo合作，推出5款繽紛限定版彩球小屋，將4大經典香氛系列和男士保養系列的人氣商品迷你版，放進鮮豔童趣筆觸繪製成的小屋禮盒中，親民的百元價格加上高顏值，全系列更採永續環保理念製作，堪稱零負擔禮物首選。

其中當然不能錯過歐舒丹最經典的乳油木系列，內含乳油木護手霜10ml、乳油木保濕身體霜20ml、乳油木牛奶皂25g，全家大小都適用。

▲歐舒丹 繽紛限定版彩球乳櫻花小屋、繽紛限定版彩球杏仁小屋，NT$650。



而亞洲女性最喜愛的人氣櫻花系列，小屋禮盒內含櫻花沐浴膠35ml、櫻花美體乳35ml、櫻花護手霜10ml；長年熱賣的美體杏仁系列，小屋禮盒內含杏仁沐浴油35ml、杏仁護手霜10ml、杏仁緊膚凝霜20ml。

▲歐舒丹 繽紛限定版彩球馬鞭草小屋、繽紛限定版男士彩球小屋，NT$650。



男女都愛的馬鞭草系列，內含馬鞭草身體乳30ml、馬鞭草護手乳10ml、馬鞭草葉香皂25g；還有男士專屬的聖誕彩球，內含男士刮鬍霜10ml、馬鞭草護手乳10ml、乳油木牛奶皂25g。

▲Sukin 聖誕進行曲：星夜禮盒，優惠NT$750。



澳洲人氣藥妝品牌Sukin推出4款不同價位、不同保養需求的聖誕禮盒，全都是千元有找的高CP值選擇。像是打包經典保濕噴霧的「星夜禮盒」，內含超亮顏臉部角質調理凝露125ml＋保濕噴霧125ml（四款香氛任選），各種膚質都能使用，送給誰都適合。

▲Sukin 聖誕交響曲：記憶禮盒，優惠NT$750。



而「記憶禮盒」則是可從6款天然植萃洗髮和8款沐浴香味各任選一款的禮盒，內含草本沐浴露/乳霜沐浴乳500ml（任選一款）＋天然洗髮乳500ml（任選一款），共有24種組合，可依喜好選擇最適合的搭配，又實用、份量又足，拿來送人、交換禮物都很有面子，價值NT$959，相當於78折優惠。

▲Sukin 聖誕協奏曲：恆溫禮盒，優惠NT$990。



過去只出現在社群開團的玫瑰果組合，官方首開期間限定！可一次獲得零負評的玫瑰果保濕滋養泥膜100ml和萬用的有機認證玫瑰果油25ml，再加送品牌束髮帶，價值NT$1,239，以8折價格就能擁有豪華玫瑰果組合。

▲Sukin 聖誕奏鳴曲：雪花禮盒，NT$499。



Sukin更為人氣第一的明星商品淨化泥膜推出500元有找的「雪花禮盒」，內含超級綠淨化滋養泥膜100ml＋品牌帆布袋，價值NT$798，只要63折就能入手，拿來交換禮物CP值超高，拿出手又有面子。



▲Melvita 有機牙膏4件組，NT$999。



Melvita將各式經典熱賣品推出聖誕特惠組，且即日起至12/28活動期間內，不限消費金額都可享有提袋與禮盒包裝。其中就有打包天然無氟的有機牙膏組合，內含小大人專屬牙膏75ml＋薄荷清新牙膏75ml＋鹽之花煥白牙膏75ml＋丁香保養牙膏75ml，價值NT$1,140，相當於87優惠價就能購入。

▲THE BODY SHOP 茶樹淨膚迷你原裝禮盒，NT$880。



THE BODY SHOP美體小舖匯集多款經典熱賣產品組成的英國原裝聖誕禮盒，有許多不同主題，從香氛、臉部清潔保養到身體洗沐保養，價位也從500元有找到2000多元的質感禮盒都有，能滿足超多需求。

而且千元內禮盒就多達13組，其中以人氣王茶樹系列為主角的「茶樹淨膚迷你原裝禮盒」就是不能錯過的高CP值禮盒之一，內含茶樹淨膚深層潔面膠60ml＋茶樹淨膚調理60ml＋茶樹精油10ml。

▲THE BODY SHOP 辛香暖橘迷你原裝禮盒、松木森林迷你原裝禮盒，各NT$580。



除了經典熱賣品，今年聖誕推出2款限定氣味，溫暖柑橘香調融合肉桂與香料氣息的辛香暖橘和有著清新木質調香氣的松木森林，也分別推出迷你原裝禮盒，內含沐浴膠60ml＋滋養霜50ml。

▲THE BODY SHOP 聖誕果香護手霜原裝禮盒，NT$520；聖誕果香沐浴滋養原裝禮盒，NT$850。



還有綜合2款聖誕限定香氣的護手霜禮盒和沐浴滋養禮盒。「聖誕果香護手霜原裝禮盒」內含辛香暖橘護手霜30ml＋松木森林護手霜30ml；「聖誕果香沐浴滋養原裝禮盒」則是內含沐浴膠60ml x 2(辛香暖橘/松木森林)＋身體滋養霜50ml x 2(辛香暖橘/松木森林)。

▲THE BODY SHOP 迷你原裝禮盒，NT$480。



最讓人驚喜是5款500元有找的超划算迷你禮盒，就算是中低預算的交換禮物也能完全搞定。「迷你原裝禮盒」內含沐浴乳60ml＋滋養霜50ml，包含乳油木果、沙蘇馬、杏奶、英皇玫瑰、草莓等5種味道都有推出。



▲倩碧 美肌清爽保濕配方，NT$1,000。



倩碧集結人氣熱賣彩妝、保養推出多款超適合送禮的優惠禮盒，其中千元內能買到的一定要搶先鎖定「美肌清爽保濕配方組」，直接澎湃打包一整組超經典「水磁場」，內含水磁場100H活水循環保濕凝膠30ml＋水磁場深層保濕晚安面膜30ml＋水磁場96H極效保濕眼部精華5ml＋水磁場長效保濕噴霧30ml，總價值NT$2,258，以比半價更便宜的44折就能獲得，買來送人、交換禮物都超有誠意！

▲倩碧 快樂配方香氛限量組，NT$990。



另一組千元有找的聖誕限定禮盒，是以國外長年熱賣不敗的Happy香水為主角，結合寶石紅葡萄柚、鮮橙、蘭花、晨露、麝香、佛手柑等香材的Happy香水，讓人一聞就像沐浴在暖陽下，擁有清新好心情。「快樂配方香氛限量組」內含Happy香30ml＋Happy身體乳75ml，總價值NT$1,718，相當於58折優惠。

▲VANA 聖誕限定香氛蠟燭禮包，NT990。



源於瑞典的天然香氛品牌VANA，除了推出「肉桂香料調」和「溫暖果香調」2款全新香氣的聖誕限定「God Jul」系列香氛蠟燭，更推出多種聖誕組合禮盒活動。其中「聖誕限定香氛蠟燭禮包」就打包聖誕限定蠟燭，還可自選搭配的蠟燭配件組合成禮包，共有3種組合選擇。

A組合：God Jul聖誕限定蠟燭200g（肉桂香料調）＋配件（托盤）＋摯愛火柴盒

B組合：God Jul聖誕限定蠟燭200g （肉桂香料調）＋配件（燭剪&燭勾）

C組合：God Jul聖誕限定蠟燭75g（溫暖果香調）＋北歐幻彩袖珍系列香氛蠟燭–童話樂園75g＋配件（燭剪&燭勾）

▲VANA 聖誕限定禮袋，NT$490。



除了聖誕限定香氛蠟燭的禮包，「經典香氛蠟燭禮袋」價格更低於500元，超適合拿來交換禮物！禮袋共有5款選擇，紅色禮袋的A組合分為經典4款香氛蠟燭香氣，各自搭配不同造型火柴盒。

A1組合：聖誕快樂蠟燭75g＋聖誕火柴盒

A2組合：童話樂園蠟燭75g＋營火火柴盒

A3組合：雪國幻境蠟燭75g＋極光火柴盒

A4組合：午夜太陽蠟燭75g＋妖精火柴盒

而綠色禮袋的B組合，則是內含聖誕快樂蠟燭75g＋LED蠟燭（款式隨機）



▲品木宣言 加減面膜旅行組，NT690。



品木宣言今年聖誕系列推出超過15款聖誕禮盒，其中千元有找的禮盒更多達6種，最低更只要500元！像是打包泥娃娃和一飲而盡2款經典人氣面膜的「加減面膜旅行組」，猶如小小聖誕樹的可愛外盒中收入一飲而盡深度滋潤面膜30ml＋泥娃娃活性碳面膜30ml，總價值NT$834，700元不到就能帶走。

▲品木宣言 彩虹面膜五件組，NT$980。



另一款同樣收入多款明星面膜的「彩虹面膜五件組」，內含天生麗質粉美肌面膜15ml＋一飲而盡深度滋潤面膜15ml＋泥娃娃活性碳面膜15ml＋泥娃娃活性碳蜂蜜面膜 15ml＋奇蹟抗痘面膜15ml，總價值NT1,080，拿來送人真的超有面子。

▲品木宣言 明星迷你組，NT$890；酪梨滋潤嫩唇組，NT$890。



除了面膜組合，打包包含「靈芝水」等3款熱賣明星商品的「明星迷你組」也很值得入手，內含駐顏有樹全效修護精華15ml＋Dr. WEIL青春無敵靈芝光潤機能水50ml＋一舉兩得潔面慕絲30ml，總價值NT$1,614，以55折優惠價就能獲得，不搶太可惜。

另外，「酪梨滋潤嫩唇組」則是內含一飲而盡深度滋潤面膜30ml＋一飲而盡深度滋潤酪梨唇膜15ml，還加贈一款只送不賣的木質唇膜抹刀，總價值NT$1,341，同樣CP值超高。

▲品木宣言 薑味暖暖迷你組，NT$500；元氣亮眼迷你組，NT$790。



「薑味暖暖迷你組」內有薑味暖暖香氛舒芙蕾30ml＋薑味暖暖香氛沐浴乳30ml＋薑味暖暖香氛護手乳30ml，加上可愛聖誕樹禮盒包裝，讓人猜不到只要500元。

而限定網路販售的「元氣亮眼迷你組」，內含元氣十足亮眼眼霜5ml＋元氣十足亮顏C精華15ml，價值NT$1,366，也是物超所值的好選擇。

▲cocodor 彩色小屋 冬季限定擴香瓶，200ml，NT$359。



韓國人氣香氛品牌cocodor，以高品質的香氣加上親民價格受到歡迎，今年聖誕節特別推出3款台灣獨家限量版擴香禮盒，且價格都低於500元，拿來送人、交換禮物都很有面子又不傷荷包！

其中經典的「彩色小屋」款搭配雪花擴香木棒，超有聖誕氛圍，共有英國小蒼蘭、雨後果園、親親寶貝等3款香味選擇。

▲cocodor 聖誕老人 聖誕限定擴香禮盒，200ml，NT$459。



充滿童趣感的「聖誕老人」款式，更附帶DIY聖誕裝飾，包含聖誕樹材樣式、聖誕風圍巾、聖誕老人造型木棒…等，連香液都採分開瓶裝，開封禮盒後將擴香液倒入玻璃瓶中，再將聖誕裝飾依照喜愛放入及擺放，全程DIY超有聖誕節儀式感。同樣有3款香味可選，包含英國小蒼蘭、黑櫻桃、白麝香。

擴香禮盒內含玻璃瓶、補充瓶200ml、漏斗、聖誕造型裝飾棒、造型木棒*1、圍巾。

▲cocodor 夢幻雪球 聖誕限定擴香禮盒，200ml，NT$459。



低調質感拼接風的「夢幻雪球」款式，同樣內含玻璃瓶、補充瓶200ml、漏斗、聖誕造型裝飾棒、造型木棒*1、圍巾，也是DIY組合，共有英國小蒼蘭、小森林、沉麝香等3款香味。

▲歐舒丹 繽紛乳油木蒙布朗護手霜，30ml，NT$400；繽紛乳油木蒙布朗護唇膏，12ml，NT$400。



為迎接年末節慶，歐舒丹以暖冬甜點「栗子蒙布朗」打造出全新放鬆木質香調，與招牌經典乳油木結合，推出「繽紛乳油木蒙布朗系列」，系列中包含護手霜、護唇膏、香氛皂、泡泡方糖都是百元價，可自行搭配自己的千元禮盒。

▲歐舒丹 繽紛乳油木金黃拿鐵沐浴泡，200ml，NT$880；繽紛乳油木金黃拿鐵香氛皂，50g，NT$250；繽紛乳油木金黃拿鐵泡泡方糖，18g，NT$180。



除了蒙布朗，同時還有以鍋煮香料奶茶的溫潤芬芳為靈感推出的「繽紛乳油木金黃拿鐵系列」，系列中包含沐浴泡、護手霜、香氛皂、泡泡方糖都是千元內就能購入。

▲歐舒丹 繽紛限定版聖誕分享禮盒，NT$1,100。



除此之外，歐舒丹也推出多款倒數月曆、分享禮盒，若預算可超出千元一些，可選擇官網獨家販售的「繽紛限定版聖誕分享禮盒」，內含乳油木、馬鞭草、杏仁、櫻花4款個別包裝的繽紛糖果造型禮盒，每款裡面除了有人氣暢銷迷你版護手霜，還有超實用的迷你沐浴產品，而且從官網上下標可直送到家，給對方一個驚喜。

「繽紛限定版聖誕分享禮盒」內含馬鞭草沐浴膠30ml、馬鞭草護手乳10ml、杏仁沐浴油35ml、杏仁護手霜10ml、乳油木沐浴油35ml、乳油木護手霜10ml、櫻花沐浴膠35ml、櫻花護手霜10ml。

▲茶籽堂 限量版小鹿袋旅行組，NT$780。



茶籽堂今年特別為聖誕獨家設計，推出限量1000份的「聖誕限定小鹿袋旅行組」，內含桑白皮修護洗髮露50ml＋金盞花滋養護髮素50ml＋荷葉清舒沐浴露50ml＋肖楠葉平衡乳液50ml＋肖楠葉修護護手霜10ml，從頭皮髮絲到全身肌膚的清潔、保養一次全包，加上超萌的小鹿圖騰旅行袋，不管送人或自己出國、旅行帶出去都棒。

▲茶籽堂 2023年度版畫隨身體＋小鹿袋旅行組，NT$950。



茶籽堂今年再度與藝術家「沐冉」合作，創作代表祝福的多款年度版畫禮盒，其中更有將年度版畫隨身禮組合加上「小鹿袋旅行組」推出的「1+1」組合。2023年度版畫隨身禮內含肖楠葉淨化洗髮露50ml＋肖楠葉平衡沐浴露50ml＋肖楠葉純淨洗手露50ml，搭配小鹿袋旅行組，以95折優惠價就能一次買到兩大組合享受。

▲茶籽堂 2023年度版畫手部潔淨雙入組，NT$990。



版畫禮盒中還有一組千元內就能獲得，「2023年度版畫手部潔淨雙入組」內含肖楠葉純淨洗手露 330ml＋馬栗樹水潤洗手露330ml，兩款木質調香氣的洗手露，親膚潔淨的同時也能感受療癒香氣。



▲ELEMIS 海洋膠原人氣洗卸迷你禮盒，NT$680。



英國頂級奢華護膚品牌ELEMIS打包年度排行熱銷明星商品，推出多款聖誕禮盒，其中熱銷冠軍、莫莉最愛卸妝膏推出迷你版禮盒「海洋膠原人氣洗卸迷你禮盒」，海洋膠原精油卸妝膏20g＋海洋膠原洗面乳30ml，價值NT910，以700元有找優惠價就能獲得。

▲PAUL & JOE 泰迪熊限量柔滑護手霜、木質玫瑰限量保濕護手霜，40g，各NT$500。



PAUL & JOE今年聖誕系列有不少低於千元又有夢幻顏值的高CP值好物，像是有防水型護手霜「泰迪熊限量柔滑護手霜」，清新松氣氣味加入乾燥柳橙、香草等香氣；而豐厚滋潤型護手霜「木質玫瑰限量保濕護手霜」富含高保濕乳木果油和橄欖油精華，能迅速滲透肌膚吸收，柔軟雙手但又不留黏膩油感。

▲PAUL & JOE 泰迪熊限量護唇膏、木質玫瑰限量護唇膏，12g，各NT$600。



護唇膏同樣推出泰迪熊及木質玫瑰兩款限量版，擁有聖誕柳橙花環香氣的泰迪熊護唇膏帶有俏皮橘色和金色、紅色珠光；而帶有木質玫瑰花束般溫暖香氣的木質玫瑰護唇膏則是優雅玫瑰粉色，擁有透亮色澤和高滋潤度。



▲Kiehl’s 驚喜聖誕護唇膏禮盒，NT$660。



Kiehl’s今年首度打包3種不同口味的經典1號護唇膏，推出「聖誕護唇膏禮盒」，價值NT$990，以67折優惠價就能一次擁有3款1號護唇膏正貨。

▲Kiehl’s 驚喜聖誕面膜禮盒，NT$669。



今年還首度推出聖誕面膜禮盒，內含粉刺毛孔剋星的白泥面膜、修護保濕首選的金盞花凍膜和讓肌膚更透亮的薑黃莓果面膜。

▲蕾莉歐 玫瑰三重奏-聖誕限定禮盒，特價NT$999。



義大利頂級香氛保養品牌L'ERBOLARIO蕾莉歐特別為聖誕佳節，打包經典熱賣商品推出多款草本植萃聖誕禮盒，其中就有4組禮盒不到千元就能獲得。像是限量700組的「玫瑰三重奏-聖誕限定禮盒」，內含玫瑰三重奏潔膚凝膠 490ml＋玫瑰三重奏護手霜 75ml，價值NT$1,430，以千元有找的優惠價就能獲得。

▲蕾莉歐 香菫花-聖誕限定禮盒，特價NT$999。



「香菫花-聖誕限定禮盒」則內含香菫花潔膚凝膠 490ml＋香菫花護手霜 75ml，加上聖誕限定的全新包裝，價值NT$1,430，同樣特價NT$999，也是限量700組，僅在實體門市獨賣。

▲蕾莉歐 香水檸檬旅行組，特價NT$999。



此次蕾莉歐也推出擁有溫暖陽光氣息的限量新品「香水檸檬旅行組」，內含沐浴膠100ml＋沐浴洗髮皂60g＋身體乳100ml，價值NT$1,730，以相當於58折的優惠價就能獲得，限量500組。

▲蕾莉歐 經典護手禮盒，特價NT$699。



還有打包3款經典護手霜的禮盒，內含檸檬＋手部＋玫瑰護手霜各30ml，總價值NT$1,180，特價59折。



▲Jurlique 隨身護手霜禮盒，特價NT$1,100，專櫃獨享2盒NT$1,900。



為迎接一年一度年終感恩頌禮的溫馨時節，Jurlique推出多款聖誕禮盒，其中「隨身護手霜禮盒」就打包聖誕限定的「薰衣草護手霜」及經典明星商品「玫瑰護手霜」，以方便攜帶的15ml迷你精巧包裝各3條組合而成，總價值NT$1,800，不僅以特惠價NT$1,100推出，專櫃更享有獨家2盒NT$1,900的折扣，相當於1盒只要NT$950。

▲尼爾氏NYR 野玫瑰聖誕亮采禮盒，NT$680。



英國有機保養品牌Neal's Yard Remedies尼爾氏香芬庭園，2022聖誕限定系列推出包含雙手、身體、唇部滋潤產品等3款禮盒，包裝輕巧適合隨身攜帶使用，且都是千元以內就能獲得。

像是「野玫瑰聖誕亮采禮盒」內含野玫瑰護手霜15ml，和可作為卸妝霜、按摩霜、晚安面膜等一罐多用的野玫瑰亮采萬用霜15g，呵護雙手和臉部肌膚。

▲尼爾氏NYR 甜蜜夢境聖誕晚安禮盒，NT$580；香橙甜蜜全能修護禮盒，NT$750。



「甜蜜夢境聖誕晚安禮盒」含有舒緩放鬆滾珠精油9ml＋靜眠枕頭噴霧8ml，療癒的精油香氛能幫助整夜寧靜好眠；「香橙甜蜜全能修護禮盒」則收入香橙甜蜜系列3款明星產品，香橙甜蜜身體乳50ml＋香橙甜蜜護手霜30ml＋香橙甜蜜萬用唇霜15g，手部、唇部和身體肌膚全都照顧到。

▲innisfree 2022綠色聖誕濟州香氛護手霜，3入，NT$580。



讓人期待不已的innisfree綠色聖誕系列，今年首次與韓國知名插畫家「étoffe」合作，以簡單細膩的色彩和筆觸，為聖誕系列穿上溫馨童趣的圖樣設計包裝。其中每年都超熱賣的護手霜組今年當然也有，內含3款濟州香氛護手霜：粉紅珊瑚、度假小屋及聖誕限定新口味「雪地漫步」，呈現溫暖的柑橘香調。





▲NARS 璀璨流星迷你蜜粉禮盒，NT$950。



NARS今年聖誕將超熱賣的「小白餅」裸光蜜粉餅縮小為迷你典藏裸光蜜粉餅3g，更搭配首次推出的迷你版天鵝絨粉撲，以搶眼的方塊吊飾星光聖誕紅包裝設計，推出「璀璨流星迷你蜜粉禮盒」，千元有找的價格讓人好動心。

▲Grown Alchemist 嫣紅聖誕經典保養組合，NT$580。



受到許多時尚人士喜愛的澳洲高科技植萃保養品牌Grown Alchemist，今年聖誕系列換上帶有溫暖氛圍的嫣紅色外盒，「嫣紅聖誕經典保養組合」打包經典護手霜20ml＋護唇膏12ml兩款經典商品，讓雙手和唇部保養一次到位。

▲Grown Alchemist 嫣紅聖誕經典護手霜，65ml，NT$680；120ml，NT$750。



除了禮盒，經典護手霜和身體乳霜也換上嫣紅聖誕限定禮盒包裝，更附贈聖誕限定配件「軟管擠壓夾」，加贈不加價，不論送禮自用都很適合。

▲SABON幸福饗宴沐浴磨砂禮盒，NT$980。



將巴黎甜點沙龍的浪漫玫瑰與杏仁堅果油暖香，藏入幸福饗宴沐浴油與磨砂組合，限定注入潤而不膩的「甜杏仁堅果油」與細緻的「甜杏仁穀微粒」，內含身體磨砂膏60g＋沐浴油100g，能雙重拋光與滋養冬季肌膚，原價NT$1,180，特別以優惠價推出。

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