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美妝年末送暖！JuliArt送愛到偏鄉、innisfree綠色聖誕捐慢飛天使

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記者曾怡嘉／台北報導

又到了年末送暖的時刻，美妝品牌邀請大家送暖到偏鄉，推出公益組合和限定商品，凡消費即將部分收益捐助弱勢朋友，鼓勵大家購物同時做愛心。

▲▼美妝年末送暖！JuliArt公益送偏鄉 。（圖／品牌提供）

▲juliArt推動偏鄉音樂教育。

juliArt 覺亞發起「樂動原聲精靈」偏鄉關懷季公益活動，邀請大家一起送暖偏鄉。期待今年再為「溪水藝術關懷協會」募得50萬元，長期支持協會的偏鄉孩童藝術教育計劃，縮短城鄉差距，翻轉偏鄉孩童無限的可能。

▲▼美妝年末送暖！JuliArt公益送偏鄉 。（圖／品牌提供）

即日起至2023/2/15，juliArt精選秋冬護髮大馬士革系列，攜手義大利精品手工梳具tek共同推出一系列「樂動原聲精靈」公益商品組，消費者凡購買任一公益組合，juliArt便會幫您捐贈出特定金額予溪水藝術關懷發展協會，支持偏鄉遠端教學設備與師資。

▲▼美妝年末送暖！JuliArt公益送偏鄉 。（圖／品牌提供）

▲innisfree 2022 綠色聖誕 綠茶籽保濕霜。

innisfree今年聖誕與韓國知名插畫家「étoffe」合作，不僅將產品瓶身變成雪白色，更透過細膩的色彩和筆觸描繪童話般的幸福感受。

▲▼美妝年末送暖！JuliArt公益送偏鄉 。（圖／品牌提供）

▲聖誕愛心年曆卡只送不賣。

綠色聖誕長期致力於公益，今年已是innisfree Taiwan第四年攜手伊甸基金會合作，即日起凡購買綠色聖誕系列商品，即贈聖誕愛心年曆卡，品牌也會將綠色聖誕系列部分收益捐款至伊甸基金會，幫助慢飛天使們。

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關鍵字：

公益, 美妝, 年末送暖

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