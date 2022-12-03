fb ig video ETtoday search mobile

網揭「冬天堅持運動」的5大好處，天冷更容易燃燒脂肪

>

▲▼網揭「冬天堅持運動」的5大好處 。（圖／Unsplash）

▲堅持冬天運動好處多多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣好冷是不是更懶得動呢？氣溫降低除了做好保暖，也別忘了運動，其實冬天運動好處多多，天冷運動更是減脂好時機，網搜5個冬季健身好處，一起來了解。

#更容易做好熱身

夏季氣溫高，人體肌肉較容易舒展，很多人總是忽略熱身，運動就容易造成肌肉損傷，而天冷時的人體肌肉本來就僵硬，靈活性較差，因此大家會主動熱身，避免運動傷害。

▲▼網揭「冬天堅持運動」的5大好處 。（圖／Unsplash）

#越動越能燃燒脂肪

冬天身體為了保暖，需要更多的熱量來維持體溫，所以在冬天運動，一樣的運動量身體的熱量消耗會高於3%-7%，能燃燒更多的卡路里。

#促進新陳代謝

冬天新陳代謝慢，脂肪消耗量較少，健身運動能促進新陳代謝、增加血液循環，幫助消耗多餘的熱量，就能進一步達到減脂瘦身的功效。

▲▼網揭「冬天堅持運動」的5大好處 。（圖／Unsplash）

#提高抗寒能力

冬天運動可以增進身體血液循環，促進四肢回暖，堅持冬天鍛鍊的人，抗寒能力比一般人高達8-10倍。

#運動起來更開心

冬天健身鍛鍊，能幫助還可以促進多巴胺持續分泌，讓人保持好心情，精神狀態好，運動起來更是帶勁。

最後也提醒大家，無論是夏季還是冬季，運動過程中都要注意補充水分，建議少量多次的喝，避免身體因流汗出現脫水現象。

►不用少吃也OK！營養師傳授「懶人減重法」，自然而然瘦下來

關鍵字：

冬天, 運動, 好處, 優點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹，還是理財達人

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹，還是理財達人

UNIQLO感謝祭12／2開跑！保暖單品下殺66折　GU「邵雨薇同款」必敗

UNIQLO感謝祭12／2開跑！保暖單品下殺66折　GU「邵雨薇同款」必敗

老是忍不住吃零食？有助減肥的4個生活習慣　第一招立刻有效

老是忍不住吃零食？有助減肥的4個生活習慣　第一招立刻有效

不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭 女星馬尾範本！趙露思穿上校服毫無違和感、迪麗熱巴高馬尾超氣質 女星人手一支！「神級護唇膏」盤點，乾燥唇紋通通不見 星巴克12月「連續28天」買一送一　滑手機1分鐘馬上賺一杯 不用少吃也OK！營養師傳授「懶人減重法」，自然而然瘦下來 直播看秀／車銀優穿黑衣襯得臉更帥！和世勳飛埃及看DIOR最新男裝 每個月都痛？營養師教「改善經痛」飲食秘訣＋4招日常保養

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面