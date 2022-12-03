網揭「冬天堅持運動」的5大好處，天冷更容易燃燒脂肪

▲堅持冬天運動好處多多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣好冷是不是更懶得動呢？氣溫降低除了做好保暖，也別忘了運動，其實冬天運動好處多多，天冷運動更是減脂好時機，網搜5個冬季健身好處，一起來了解。

#更容易做好熱身

夏季氣溫高，人體肌肉較容易舒展，很多人總是忽略熱身，運動就容易造成肌肉損傷，而天冷時的人體肌肉本來就僵硬，靈活性較差，因此大家會主動熱身，避免運動傷害。

#越動越能燃燒脂肪

冬天身體為了保暖，需要更多的熱量來維持體溫，所以在冬天運動，一樣的運動量身體的熱量消耗會高於3%-7%，能燃燒更多的卡路里。

#促進新陳代謝

冬天新陳代謝慢，脂肪消耗量較少，健身運動能促進新陳代謝、增加血液循環，幫助消耗多餘的熱量，就能進一步達到減脂瘦身的功效。

#提高抗寒能力

冬天運動可以增進身體血液循環，促進四肢回暖，堅持冬天鍛鍊的人，抗寒能力比一般人高達8-10倍。

#運動起來更開心

冬天健身鍛鍊，能幫助還可以促進多巴胺持續分泌，讓人保持好心情，精神狀態好，運動起來更是帶勁。

最後也提醒大家，無論是夏季還是冬季，運動過程中都要注意補充水分，建議少量多次的喝，避免身體因流汗出現脫水現象。

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