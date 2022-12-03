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誠品重回東區地下街店今開幕現人潮　民眾：很開心書店回來

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▲誠品生活捷運敦化店今開幕。（圖／記者陳美伶攝）

▲誠品生活捷運敦化店今開幕，吸引不少人潮回歸。（圖／記者陳美伶攝）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品在敦南店熄燈、撤出SOGO忠孝館12樓之後，再度以進駐地下街方式重回東區商圈，「誠品生活捷運敦化店」今（12／3）為對外開幕首日，原本人潮稀少的忠孝敦化地下街，也再度湧現人潮，許多民眾都在書店駐足，誠品地下街店重新以文青風打造門面，並進駐睽違東區商圈近二年的書店，參觀民眾表示：「很開心東區又有一間書店了。」

▲誠品生活捷運敦化店今開幕。（圖／記者陳美伶攝）

▲誠品生活捷運敦化店今開幕。（圖／記者陳美伶攝）

誠品生活捷運敦化店面積近300坪，在其內的書店精選詩集、散文、大人繪本及工具書等，主題為方便通勤族閱讀的主題選書，商場以「Reading to Go」為概念出發，將公共通道與商店門面設計成獨具一格的「列車窗景」，呈現出一窗一世界的獨特風格。

▲誠品生活捷運敦化店今開幕。（圖／記者陳美伶攝）▲誠品生活捷運敦化店今開幕。（圖／記者陳美伶攝）

該賣場集結Keds、潮鞋Palladium、札幌藥妝、宅宅家飾、迷客夏茶飲店等12大品牌，雖然開幕當日部分商店仍在裝修中，但也吸引不少民眾前往地下街末段參觀，讓之前人煙稀少的景象人氣增加不少。業者表示，12／3至1／31會員單筆消費滿300元，可獲得APP遊戲抽獎資格，獎項有iPhone 14；書店單筆消費滿500元則可抽Kobo Nia 6吋電子書閱讀器。

▲誠品生活捷運敦化店今開幕。（圖／記者陳美伶攝）

民眾顧小姐表示，很開心東區又回來一間書店，會常來這裡打發時間。民眾陳小姐則說：「整體設計明亮，還換成木地板的感覺很好，很適合打卡，不過空間有點小，若不逛書店大概10分鐘走完，有點可惜，希望規模能再大一點。」

關鍵字：

誠品, 東區, 地下街, 誠品生活捷運敦化店

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