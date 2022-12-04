星・變美／阿嬌瘦回少女時期，網狂讚！靠消水腫4秘訣維持小臉

▲阿嬌自曝是易水腫體質，因此練就不少消水腫小撇步。(圖／翻攝阿嬌小紅書、微博，以下同)

記者張毓容／台北報導

香港女星阿嬌（鍾欣潼）自出道以來，精緻五官一直備受喜愛，被稱為360度零死角美女，而近年來身材容易忽胖忽瘦的她，因先前參加陸綜《乘風破浪的姐姐3》瘦回盛世美顏和苗條身形，讓粉絲狂讚「美回少女時期」、「狀態太好了！」她除了增強運動量、控制飲食，她也曾透露過自己是容易水腫的體質，平時就靠4招消水腫妙招，幫她維持緊緻小臉。

＃冷水洗臉加冰化妝水



阿嬌的消水腫大法第一招，應該很多人都有聽過這個方法，就是用冷水洗臉。她每天早上都會用冷水潑臉，就連爽膚水、化妝水也會先放在冰箱裡冰著，要用的時候再拿出來用，總之就是運用低溫來消水腫。

＃足貼幫助去濕氣

如果身體濕氣重，人也會跟著容易水腫，所以晚上睡覺前，她除了泡澡，也一定會貼上足貼，幫助去除身體濕氣，她也笑說自己的足貼貼了一個晚上後，「貼片上都是黑乎乎一片的。」

＃睡前精油泡澡

泡澡可以促進血液循環、代謝，不只是很多女星愛用的美容法，這也是阿嬌的消水腫秘訣之一。她習慣在晚上睡前2小時泡澡，且會放入葡萄柚、茴香等精油泡個療癒的精油浴。

＃吃蔬果、喝蘋果醋助排水

阿嬌還提醒，容易水腫的人在飲食上也要多注意，像是睡前3小時內不要喝水，平時可以多吃一些可幫助排水的蔬菜，尤其像她自己飲食習慣重口味，所以會刻意多吃一點芹菜、冬瓜這類消水腫的蔬菜，不定時也會喝喝蘋果醋，幫助促進代謝、消水腫。

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