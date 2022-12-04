fb ig video ETtoday search mobile

NIKE官網快閃「雙12特賣」超燒！　再打7折直接變千元有找

>

記者鮑璿安／台北報導

為迎接即將到來的雙12購物節，NIKE 在官網推出快閃「12SALE」，凡是輸入促銷代碼即可享有優惠單品「額外 7 折」，此次特賣有多達近200件產品，包括服飾、配件等品項，此時入手相當划算。adidas官網則是提供OUTLET專區，許多熱門鞋款都有降價。

▲▼ NIKE雙12特賣。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲▼ NIKE雙12特賣。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲NIKE「12SALE」官網特賣。（圖／翻攝自NIKE官網）

NIKE「12SALE」規則為購買 2 件或更多優惠產品，結帳時輸入付款資訊之前輸入促銷代碼 12SALE，訂單即可享有額外 7 折優惠。效期為即日起至 2022年 12月 12日 晚上23:59，讓民眾有充分時間購物。此次特賣品項包含運動內衣、上衣T恤以及連帽外套等近200件產品，舉例新品女款訓練上衣，從原價850元降至719元，使用代碼 12SALE最低價格為503元。

另外，Nike One 女款高腰豹紋印花內搭褲從原價2,180元降至1,309元，同樣可搭配7折代碼 ，「折上折」後入手價為917元，相當於現省1,263元。再加上許多千元以下單品，網球帽、斜背包、訓練背心，很適合年末選購一波。

▲▼ NIKE雙12特賣。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲▼ NIKE雙12特賣。（圖／翻攝自NIKE官網）

▲千元有找品項多元，Nike Sportswear Futura 365斜背包 750元；Nike Dri-FIT 男款圖樣訓練背心749元。（圖／翻攝自NIKE官網）

同時，adidas官網提供OUTLET專區，針對許多運動鞋款部分有折扣，像是男款STREETCHECK 經典網球鞋，從原價2,890元來到1,459元；CRAZYCHAOS 2.0 跑鞋也降價至1,699元，均搭配搭載 Cloudfoam 中底輕鬆上腳，此時入手至少省下千元。

▲運動鞋特賣 。（圖／品牌官網）

▲運動鞋特賣 。（圖／品牌官網）

▲男款STREETCHECK 經典網球鞋、CRAZYCHAOS 2.0 跑鞋。（圖／品牌官網）

關鍵字：

雙12, 購物節, NIKE , 官網, 快閃, 12SALE, 運動

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹，還是理財達人

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹，還是理財達人

網揭「單身率最高」星座Top 3，射手你越冷漠他越愛你

網揭「單身率最高」星座Top 3，射手你越冷漠他越愛你

UNIQLO感謝祭12／2開跑！保暖單品下殺66折　GU「邵雨薇同款」必敗

UNIQLO感謝祭12／2開跑！保暖單品下殺66折　GU「邵雨薇同款」必敗

Nike竟然出了這麼時髦的手袋？　冰心色＋抓絨材質根本冬季專屬 不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭 凱特王妃搶先穿上2023代表色「Viva Magenta」！不愧走在時尚尖端 誠品重回東區地下街店今開幕現人潮　民眾：很開心書店回來 女星人手一支！「神級護唇膏」盤點，乾燥唇紋通通不見 星巴克12月「連續28天」買一送一　滑手機1分鐘馬上賺一杯 女星馬尾範本！趙露思穿上校服毫無違和感、迪麗熱巴高馬尾超氣質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面