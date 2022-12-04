NIKE官網快閃「雙12特賣」超燒！　再打7折直接變千元有找

記者鮑璿安／台北報導

為迎接即將到來的雙12購物節，NIKE 在官網推出快閃「12SALE」，凡是輸入促銷代碼即可享有優惠單品「額外 7 折」，此次特賣有多達近200件產品，包括服飾、配件等品項，此時入手相當划算。adidas官網則是提供OUTLET專區，許多熱門鞋款都有降價。





▲NIKE「12SALE」官網特賣。（圖／翻攝自NIKE官網）

NIKE「12SALE」規則為購買 2 件或更多優惠產品，結帳時輸入付款資訊之前輸入促銷代碼 12SALE，訂單即可享有額外 7 折優惠。效期為即日起至 2022年 12月 12日 晚上23:59，讓民眾有充分時間購物。此次特賣品項包含運動內衣、上衣T恤以及連帽外套等近200件產品，舉例新品女款訓練上衣，從原價850元降至719元，使用代碼 12SALE最低價格為503元。

另外，Nike One 女款高腰豹紋印花內搭褲從原價2,180元降至1,309元，同樣可搭配7折代碼 ，「折上折」後入手價為917元，相當於現省1,263元。再加上許多千元以下單品，網球帽、斜背包、訓練背心，很適合年末選購一波。

▲千元有找品項多元，Nike Sportswear Futura 365斜背包 750元；Nike Dri-FIT 男款圖樣訓練背心749元。（圖／翻攝自NIKE官網）

同時，adidas官網提供OUTLET專區，針對許多運動鞋款部分有折扣，像是男款STREETCHECK 經典網球鞋，從原價2,890元來到1,459元；CRAZYCHAOS 2.0 跑鞋也降價至1,699元，均搭配搭載 Cloudfoam 中底輕鬆上腳，此時入手至少省下千元。

▲男款STREETCHECK 經典網球鞋、CRAZYCHAOS 2.0 跑鞋。（圖／品牌官網）