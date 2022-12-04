分手後惹不起星座Top 3，天秤看似優雅卻是大魔王等級

▲天秤翻臉後反差極大。（圖／翻攝自FB/jtbc drama、tvN derama，以下同）

編輯／Lily

大S和汪小菲最近戰火四射，身為優雅天秤座的大S也再也不忍了，狠狠丟出一些證據來打臉前夫，天秤座感情好的時候把缺點都能看作優點，撕破臉也是完全不留情面，分手後惹不起星座Top3，大汪才排第二和第三，第一名是誰呢？一起來了解！

第3名 巨蟹座

別以為巨蟹與世無爭，看起來溫和是他們為外製造出來的假象，心思細膩的他們總是習慣隱忍和累積，到某一天真的忍不了，就會大爆發。但爆發好一陣子之後，又會後悔自己過於衝動，試著想要挽回，但一切都已經太晚。巨蟹就是屬於那種情緒一來就歇斯底里的星座。

第2名 天秤座

天秤座也是出了名的隨和，對外總是以好好先生或小姐的優雅姿態，但一但踩到他們的痛點，就會變得非常暴衝，只要對方點起戰火，就會激起天秤好戰的性格，他們只想贏不想輸，火力全開也是剛好而已，把對方逼到死角，他才甘心優雅轉身，天秤才是真的惹不起的大魔王。

第1名 天蠍座

天蠍座只要一談起戀愛就毫無保留，整個人沉溺在幸福泡泡中，即便對方不如自己心中所預期，他也願意付出所有，心甘情願寵壞對方，但是感情破裂後，他們翻臉和翻書一樣快，有多愛就有多恨，絕對不讓對方好過，一定要看到對方過得不好，他們才願意罷手。

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