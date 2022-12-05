包・開箱／FENDI Baguette25歲特別款！亮片、彩珠、鏡面刺繡超值得收藏

▲FENDI Baguette25歲特別款。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

FENDI 旗下經典包款Baguette 在2022年終於滿25歲了，多年來轉化為無數材質、大小，始終憑藉不敗的招牌輪廓讓人一再愛上， 今年9月品牌大動作空降紐約時裝周舉辦「Fendi Baguette 大秀」，註定讓年末被各種全新Baguette 包款所填滿，《ET FASHION》包開箱當然要好好介紹此次的Re-Edition復刻版本，欣賞品牌精緻工藝。





▲FENDI 旗下經典包款Baguette 誕生自1997年，圖為史上第一款Baguette 。（圖／品牌提供）

▲幾何彩珠造型款式Baguette致敬1997年第一款Baguette 。（圖／品牌提供）

FENDI第三代女傳人Silvia Venturini Fendi在1997年打造了Baguette包款，女星 Sarah Jessica Parker 在影集《欲望都市》中說：「它不是一款包，它可是 Baguette。」Baguette 包款自此便在流行時尚文化中奠定神級地位。25周年之際，品牌帶來25個Re-Edition復刻版本包款，打頭陣要介紹的就是幾何彩珠造型款式，為復刻史上第一款Baguette，交錯呈現復古氣息的天空藍與粉色調，鮮明印花透露出年代感，是新舊交接的最佳選擇。

▲鏡面刺繡款式Baguette靈感從Silvia Fendi母親房間中的鏡子而來 。（圖／品牌提供）

標誌性的鏡面刺繡款式Baguette靈感從Silvia Fendi母親房間中的鏡子而來，使用了上百枚小巧可愛的圓鏡拼接而成印花，加上可愛的串珠以及繽紛刺繡，對於工藝而言是一大挑戰。當然也不能少了層層堆疊的亮片設計，採用手工縫製而成，打造了一顆華麗且具有光澤感的亮片Baguette，請到90年代超模琳達伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）演繹，手提一大一小包款並疊戴帽子，時髦又經典。

▲超模琳達伊凡吉莉絲（圖一）塔演繹亮片造型Baguette 。（圖／品牌提供）

此外，25周年也玩轉出更年輕化的尼龍材質，代表Baguette多元、不被局限的特質，加上多口袋與FF Logo設計，與本季中的服飾、襪子、靴款配件形成巧妙呼應。為紀念這一時刻，復刻版本包款內側以及防塵袋均特別標記Baguette Re-Edition字樣，讓時尚迷能夠好好珍藏。

▲FENDI 尼龍面料Mini Baguette 。（圖／品牌提供）

▲此系列內側以及防塵袋均有Baguette Re-Edition字樣 。（圖／記者鮑璿安攝）

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