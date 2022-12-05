fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／FENDI Baguette25歲特別款！亮片、彩珠、鏡面刺繡超值得收藏

>

▲FENDI Baguette25歲特別款。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

FENDI 旗下經典包款Baguette 在2022年終於滿25歲了，多年來轉化為無數材質、大小，始終憑藉不敗的招牌輪廓讓人一再愛上， 今年9月品牌大動作空降紐約時裝周舉辦「Fendi Baguette 大秀」，註定讓年末被各種全新Baguette 包款所填滿，《ET FASHION》包開箱當然要好好介紹此次的Re-Edition復刻版本，欣賞品牌精緻工藝。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 旗下經典包款Baguette 誕生自1997年，圖為史上第一款Baguette 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲幾何彩珠造型款式Baguette致敬1997年第一款Baguette 。（圖／品牌提供）

FENDI第三代女傳人Silvia Venturini Fendi在1997年打造了Baguette包款，女星 Sarah Jessica Parker 在影集《欲望都市》中說：「它不是一款包，它可是 Baguette。」Baguette 包款自此便在流行時尚文化中奠定神級地位。25周年之際，品牌帶來25個Re-Edition復刻版本包款，打頭陣要介紹的就是幾何彩珠造型款式，為復刻史上第一款Baguette，交錯呈現復古氣息的天空藍與粉色調，鮮明印花透露出年代感，是新舊交接的最佳選擇。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲鏡面刺繡款式Baguette靈感從Silvia Fendi母親房間中的鏡子而來 。（圖／品牌提供）

標誌性的鏡面刺繡款式Baguette靈感從Silvia Fendi母親房間中的鏡子而來，使用了上百枚小巧可愛的圓鏡拼接而成印花，加上可愛的串珠以及繽紛刺繡，對於工藝而言是一大挑戰。當然也不能少了層層堆疊的亮片設計，採用手工縫製而成，打造了一顆華麗且具有光澤感的亮片Baguette，請到90年代超模琳達伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）演繹，手提一大一小包款並疊戴帽子，時髦又經典。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲超模琳達伊凡吉莉絲（圖一）塔演繹亮片造型Baguette  。（圖／品牌提供）

此外，25周年也玩轉出更年輕化的尼龍材質，代表Baguette多元、不被局限的特質，加上多口袋與FF Logo設計，與本季中的服飾、襪子、靴款配件形成巧妙呼應。為紀念這一時刻，復刻版本包款內側以及防塵袋均特別標記Baguette Re-Edition字樣，讓時尚迷能夠好好珍藏。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 尼龍面料Mini Baguette 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲此系列內側以及防塵袋均有Baguette Re-Edition字樣 。（圖／記者鮑璿安攝）

►包・開箱／Tory Burch全新「方塊包」Ｑ爆！超美星河銀、烈焰紅搶先迎聖誕

►包・開箱／韓韶禧加持Balenciaga／adidas沙漏包！特製三葉草防塵袋潮翻

關鍵字：

包開箱, FENDI, Baguette

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

分手後惹不起星座Top 3，天秤看似優雅卻是大魔王等級

分手後惹不起星座Top 3，天秤看似優雅卻是大魔王等級

網揭「單身率最高」星座Top 3，射手你越冷漠他越愛你

網揭「單身率最高」星座Top 3，射手你越冷漠他越愛你

小心金魚腦是自己害的！營養師曝「傷害大腦」5種食物要少吃

小心金魚腦是自己害的！營養師曝「傷害大腦」5種食物要少吃

不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭 營養師點名5款「消脹氣食物」，鳳梨和白蘿蔔都在內 凱特王妃搶先穿上2023代表色「Viva Magenta」！不愧走在時尚尖端 Nike竟然出了這麼時髦的手袋？　冰心色＋抓絨材質根本冬季專屬 誠品重回東區地下街店今開幕現人潮　民眾：很開心書店回來 命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹，還是理財達人 NIKE官網快閃「雙12特賣」超燒！　再打7折直接變千元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面