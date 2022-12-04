Barbour x Chloé 限量聯名搶先看！　荷葉邊大衣、中性格紋包款帥翻了

記者鮑璿安／台北報導

濕濕冷冷的冬天，總會讓人想起英國品牌Barbour最經典的防水油布夾克（Wax Jacket），今年年末Chloé驚喜獻上與Barbour首次聯名合作，為大衣單品加入溫柔的荷葉邊設計，匯集雙方辨識度元素，另也有配件包款以及帽子單品，讓時尚迷一次入手。





▲Chloé Barbour 聯名Dustyn深藍色夾克、Dany大衣 。（圖／品牌提供）

2023年春季系列中，Chloé與Barbour合作推出了限量聯名膠囊系列，由於創意總監Gabriela Hearst的南美牧人家族喜歡穿著Barbour夾克在烏拉圭牧場工作，因此給她留下了深刻印象，成為此次聯名發想的起點。系列從Barbour長達百年歷史的典藏中出發，提供三款成衣單品，Dany大衣、Dustyn夾克和Hadrien斗篷，中性的輪廓線條中加入了Chloé溫柔的荷葉邊設計，在肩膀以及領口處創造生機。

▲Chloé Barbour 聯名Edith托特包，內側有格紋印花 。（圖／品牌提供）

▲漁夫帽與絲巾 。（圖／品牌提供）



此外，配件部分包括Edith托特包、Mallo長筒靴、Noua軍靴等單品，圍繞夜空藍、泥炭灰和森林綠等深色展開，是Chloé色調中鮮少出現的顏色。並於帽、包內襯注入格紋圖案，點綴上與Barbour的聯名標誌，成為驚喜設計元素之一，聯名將於12月9日正式登陸Chloé 以及Barbour精品店販售。

▲Joy演繹Tod’s x 8 Moncler Palm Angels W.G.白色短靴。（圖／品牌提供）

近期備受矚目的聯名系列，還有TOD’S X 8 MONCLER PALM ANGELS重磅登場，Tod's南韓品牌大使Joy親自演繹白色短靴，這一聯名保留了W.G. 靴最具特色的厚底造型，再加入山系運動服元素，使其兼具雪靴以及登山靴的性能。而Tod’s 經典的 Gommino 豆豆鞋則從過去的紳士態度轉變為濃郁美式運動風情，點綴了火焰圖案超搶眼，在今年底獻上兼具工藝與設計感的全新演繹。

▲TOD’S X 8 MONCLER PALM ANGELS 聯名系列豆豆鞋。（圖／品牌提供）