聖誕趴變身派對女神　森美妍「白茶賦活保濕露」水潤呵護

▲森美妍「白茶賦活保濕露」榮登派對急救保養首選，全面活化肌膚水因子。（圖／東森自然美提供）

圖、文／東森自然美

年終派對季到來，準備好和閨蜜一起出席各大派對，瘋玩交換禮物了嗎？連續跑趴歡樂暢飲又熬夜，高頻率不正常作息及飲食，小心疲倦老臉會不客氣地寫在臉上，加上12/1起戶外解封可脫口罩，不想原形畢露更要努力保養，維持肌膚滿滿元氣，擁有年輕肌膚的彈潤光采。森美妍「白茶賦活保濕露」含「保濕之王」γ-PGA、貴婦最愛白茶精華及天竺葵的平衡療癒力，為肌膚補水、保水，拒當「乾」妹妹，口碑好評及超強實力更在2021、2022年獲得國家品牌玉山獎肯定。好康年末優惠一波波，把握機會入手派對急救神器趁現在。

派對季嗨過頭肌膚超悲劇 急需拯救「隔夜臉」

時尚的完成度在於臉！想在聖誕派對季中成為眾人注目的焦點，可不能只有美美的穿搭，肌膚的質感也要好好照顧。尤其派對季陸續和好友聚會心情格外放鬆，一不小心就容易喝太多，還吃了大量重口味美食，而經常大吃大喝的下場就容易發生水腫、臉色黯沉、肌膚缺水超卡妝等悲劇，別再看到臉上的「隔夜臉」才懊悔不已，現在就開始積極保養。

望著鏡子中浮腫的臉別著急，試試看先用溫毛巾溫敷肌膚後再用冷水收縮鎮靜，或者使用滿滿水能量的森美妍「白茶賦活保濕露」塗擦全臉，再輕輕握拳使用指節由下而上按摩提拉肌膚。別忘了針對顴骨及眼下水腫加強按摩提亮，每天多花5分鐘認真保養好好按摩，肌膚完整吸收保養品的養分，全面活化肌膚水因子，舒緩乾燥荒漠肌。

水潤彈力UP UP！「白茶賦活保濕露」有感保養二度榮獲國家級肯定

森美妍「白茶賦活保濕露」含有γ-PGA、神經醯胺及玻尿酸形成肌膚天然保水屏障，同時啟動肌膚自我補水力。堪稱「保水之王」的γ-PGA能在肌膚表面形成隱形保護膜，防止水分流失並提供長效保濕，再加上大家熟悉的玻尿酸補水、鎖水神救援，而神經醯胺則能舒緩肌膚乾敏，堪稱派對後的敏感肌救星，透過三大保濕天王共同努力，就像是為肌膚築起一座大水庫，能24小時全天候保濕，維持肌膚水潤。

除了維持肌膚水漾年輕，也要讓自己像小貴婦一般受寵愛！森美妍白茶賦活保濕露含有貴婦最愛的白茶及天然植粹，可溫和調理肌膚、安撫肌膚，重拾肌膚光淨透亮質感，而派對後失控的肌膚狀態，也能透過「平衡之油」天竺葵精油成分，平衡身心維持肌膚健康。

森美妍「白茶賦活保濕露」可迅速補水、恢復肌膚原生力並具備保水功能，一擦肌膚水潤有感，加上淡淡的白茶香氣療癒力提升保養過程的五感享受，有感保養力及好感度迅速席捲消費者市場，累積大量好評，再加上有專業科研團隊長期研究的保養實證加持，森美妍「白茶賦活保濕露」連續榮獲2021、2022年國家品牌玉山獎，產品力及口碑有目共睹，完美實踐東森自然美向來堅持「人證、物證、科學做見證」的科研精神。森美妍「白茶賦活保濕露」12/6(二) 00:00於東森購物47台推出超優惠組合活動，把握年底超強檔優惠，一次入手神隊友戶外解封也不怕，妥妥地迎接美好的派對季到來。

▲森美妍「白茶賦活保濕露」140ml∕$4,980。（圖／東森自然美提供）

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