勞力士開賣中古錶　保固2年、款式價格引好奇

▲勞力士強調唯有特約零售商網絡，才能參與勞力士中古錶認證計劃。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）二手市場蓬勃，但錶款來源、真偽始終是買者考慮再三的重要因素，勞力士直接拋出震撼彈，親自投入中古錶市場，宣布自12月起於勞力士特約零售商可購買品牌認證的中古腕錶，每一只都符合一貫與統一的品質標準，並自購買日起享有全球2年保固，率先登場為瑞士知名鐘錶珠寶經銷商寶齊萊（Bucherer）位於瑞士、奧地利、德國、法國、丹麥及英國6個國家的精品店，其他地區將於明年春季起陸續展開，目前台灣上架時間表未定。

▲勞力士提供中古腕錶認證卡有效期為2年，證明該腕錶為真品，並正常運作。

勞力士提出中古錶認證計劃，旨在為市場上流通的勞力士中古錶增添附加價值，也賦予腕錶第二生命，傳遞品牌恆動不息的理念，中古錶皆為售出至少3年的真品，隨錶附上品牌認證的「Rolex Certified Pre-Owned」印章，確保為正常運作錶款，錶迷好奇中古錶定價機制，品牌低調未透露，錶迷只能去特約零售商親自鑑賞了解了。

▲勞力士中古錶認證計劃，涵蓋擁有3年以上合法銷售紀錄的腕錶，配有中古錶認證印章。

以前衛設計與複雜工藝著稱的瑞士名錶RICHARD MILLE，則從去年起進軍二手腕錶市場，錶迷可透過日本的NX-One、新加坡的The Value of Time、位於美國的Westime以及位於英國倫敦的Ninety的官方授權二手精品店，安心購買每一只經過總廠製錶師進行評估、鑑定和維護的腕錶，RICHARD MILLE提供正品證書、保養手冊、全新的錶帶和錶盒，同時享有2年的全球保固服務。

▲RICHARD MILLE授權新加坡The Value of Time進行二手錶銷售。（圖／RICHARD MILLE提供）



►風・Luxury／提醒約會時間夠浪漫了 積家工藝錶加碼藏美好寓意

►張軒睿搶戴帝舵得獎錶 歲末佳節犒賞自己剛剛好