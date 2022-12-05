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劉嘉玲娃娃裝險變孕婦裝　靠低胸露腿亮片禮服扳回一城

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▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲穿著巴黎高級訂製服品牌Giambattista Valli巧克力色的高腰娃娃裝現身K11 NIGHT。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「亞洲版Met Gala」K11 NIGHT日前於香港登場，香港明星與名媛齊聚，支持由英國V&A博物館、服裝設計師及電影剪接師張叔平共同策劃的跨時代傳奇時裝珍藏展「The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time」，身為時尚指標人物的劉嘉玲當然沒缺席，還連換兩套華服吸睛，第一套高腰娃娃裝有長斗篷撐出氣勢，但若不是她氣場強大，很容易被封為「孕婦裝」，而第二透亮片斗篷裝上下全開，展現她的完美曲線，大勝第一套造型。

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲身穿的Giambattista Valli巧克力色禮服有長斗篷撐出氣勢。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

即將在8日度過57歲生日的劉嘉玲，無論臉蛋或身材都保養得宜，堪稱美魔女典範，她的穿搭也盡顯自信，大膽選擇容易顯胖、女星避之唯恐不及的娃娃裝，穿著巴黎高級訂製服品牌Giambattista Valli巧克力色的高腰娃娃裝現身K11 NIGHT，背後則拖著長長的及地斗篷，拍照時得專人整理裙襬，以免蓬成孕婦裝又像落地降落傘。

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲於After Party換上亮片斗篷裝，大受好評。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

劉嘉玲還為After Party換上第二套斗篷式亮片裝，內為細肩帶低胸透紗禮服，不僅讓她露出傲人深溝，美腿也若隱若現，她同時繫上亮片斗篷，並搭配鑽石耳環與寬版珠寶手鐲，優雅貴氣，讓網友一面倒高呼「女王」。

▲▼ 劉嘉玲 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲的亮片斗篷裝上下全開，展現她傲人的身材曲線。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

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