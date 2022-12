劉嘉玲娃娃裝險變孕婦裝　靠低胸露腿亮片禮服扳回一城

▲劉嘉玲穿著巴黎高級訂製服品牌Giambattista Valli巧克力色的高腰娃娃裝現身K11 NIGHT。(圖/翻攝carinalau1208 IG)

記者陳雅韻/台北報導

被譽為「亞洲版Met Gala」K11 NIGHT日前於香港登場,香港明星與名媛齊聚,支持由英國V&A博物館、服裝設計師及電影剪接師張叔平共同策劃的跨時代傳奇時裝珍藏展「The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time」,身為時尚指標人物的劉嘉玲當然沒缺席,還連換兩套華服吸睛,第一套高腰娃娃裝有長斗篷撐出氣勢,但若不是她氣場強大,很容易被封為「孕婦裝」,而第二透亮片斗篷裝上下全開,展現她的完美曲線,大勝第一套造型。

▲劉嘉玲身穿的Giambattista Valli巧克力色禮服有長斗篷撐出氣勢。(圖/翻攝carinalau1208 IG)

即將在8日度過57歲生日的劉嘉玲,無論臉蛋或身材都保養得宜,堪稱美魔女典範,她的穿搭也盡顯自信,大膽選擇容易顯胖、女星避之唯恐不及的娃娃裝,穿著巴黎高級訂製服品牌Giambattista Valli巧克力色的高腰娃娃裝現身K11 NIGHT,背後則拖著長長的及地斗篷,拍照時得專人整理裙襬,以免蓬成孕婦裝又像落地降落傘。

▲劉嘉玲於After Party換上亮片斗篷裝,大受好評。(圖/翻攝carinalau1208 IG)

劉嘉玲還為After Party換上第二套斗篷式亮片裝,內為細肩帶低胸透紗禮服,不僅讓她露出傲人深溝,美腿也若隱若現,她同時繫上亮片斗篷,並搭配鑽石耳環與寬版珠寶手鐲,優雅貴氣,讓網友一面倒高呼「女王」。

▲劉嘉玲的亮片斗篷裝上下全開,展現她傲人的身材曲線。(圖/翻攝carinalau1208 IG)

