99%台人都會犯！吃拉麵必懂3個規矩　筷子「平放在碗上」是大忌

文／C編

國境解封，各國也紛紛敞開大門，吸引許多旅客前往觀光，日本更是非常多台灣人都懷念、想飛奔過去的地方，除了美景、食物更是美味；其中，身為「國民美食」之一的拉麵絕對是許多人下飛機的首選餐點，但其實吃拉麵有3個小規矩，你不可不知。

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1.筷子不能平放在碗上

筷子在日文裡與「橋」同字，在日本人的觀念裡，把筷子平放在碗上，會讓人聯想到「過奈何橋」的意思，就像是台灣人把筷子插進飯碗裡一樣，是非常不吉利的行為，建議吃完麵就把筷子放上筷架，或是斜放在小菜碟子上，也可以用筷套摺成筷架放置。

2.把湯喝完是對師傅的尊敬

拉麵不僅是麵條軟硬要控制得宜，濃郁的湯頭更是整碗拉麵的靈魂，也是最難烹調、最精華的部分，因此，把湯喝完有尊敬拉麵師傅的意味，表示對這碗拉麵的讚賞與對食材的尊重，直到現在仍有不少日本人會遵循這樣的習慣。

3.自然的吸麵聲更有禮

一般台灣人的教育裡面，吃飯發出聲音是很沒禮貌的行為，但是在日本拉麵店裡，常常會傳出此起彼落的吸麵聲，這有著讚嘆與感受到美味的意思，是欣賞食物的展現，當然不能是故意發出的大聲響，這樣也會不太禮貌。

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