世足「進球王」姆巴佩百萬名錶換不停　「標配」還有Dior男裝

▲法國球星姆巴佩在世界盃16強對波蘭表現亮眼，踢進2球還送出一次助攻。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

23歲法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）於本屆世界盃足球賽躍為「進球王」，今於16強對上波蘭踢進2球還送出一次助攻，帶領法國隊以3比1擊敗對手晉級8強。他在球場上表現亮眼，日常穿搭也相當吸睛，除了運動服外，「標配」清一色是Dior男裝搭瑞士名錶HUBLOT，每回IG發文的錶款都不同，羨煞粉絲。





▲姆巴佩戴HUBLOT Big Bang精鋼鑽圈計時碼錶與比利合照。（圖／HUBLOT提供）





▲HUBLOT Big Bang精鋼鑽圈計時碼錶，599,000元。

姆巴佩目前以踢進5球居本屆世界盃進球王，第二次參加世界盃的他累積上一屆的進球數已達9球，追平梅西的9球，有望破前輩的紀錄。他球場上威風，球場外也是精品圈寵兒，擔任HUBLOT大使，手腕上經常換不同新錶，曾與足球傳奇人物比利合影時亮出Big Bang精鋼鑽圈計時碼錶，與梅西、內馬爾在機上合影時則戴經典融合系列月相陶瓷計時碼錶，而近日最常戴上百萬元的Spirit of Big Bang皇金計時碼錶，款款霸氣。





▲姆巴佩領獎戴著HUBLOT Spirit of Big Bang皇金計時碼錶，1,338,000元。（圖／翻攝k.mbappe IG、HUBLOT提供）





▲姆巴佩（右起）與梅西、內馬爾在機上合影，他戴HUBLOT經典融合系列月相陶瓷計時碼錶563,000元。

不僅受名錶品牌青睞，姆巴佩也是法國品牌Dior大使，無論休閒或正式場合總有Dior服裝加持，特別是參加坎城影展或頒獎典禮時所穿的正裝，合宜剪裁完美襯托出運動員的身材優勢。





▲Dior服裝與HUBLOT錶是姆巴佩日常標準配備。（圖／Dior提供，以下同）





▲姆巴佩出席75屆坎城影展時穿Dior正裝相當帥氣。

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