fb ig video ETtoday search mobile

UNIQLO「最美發熱衣」12／9開搶　MARNI聯名必敗單品一次看

>

記者王則絲／台北報導

UNIQLO與義大利精品MARNI今年夏天首次合作，迎來好評迴響，而近日雙方宣布再度攜手帶來冬季聯名系列，推出「最美發熱衣」等保暖單品，並將於12月9日正式上架。而在開賣前，就由《ET FASHION》來帶大家搶先預覽，必敗單品一次看，包括發熱衣、針織配件、毛帽、襪子⋯⋯最低390元便能入手精品級設計。

▲UNIQLO and MARNI。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO and MARNI 2022冬季系列將於12／9正式開賣。（圖／品牌提供）

MARNI以明亮鮮豔的色彩和印花著稱，UNIQLO and MARNI 2022冬季系列以「混搭經典、趣味時尚」為主題，由MARNI創意總監Francesco Risso將1960年代的迷幻撞色印花注入UNIQLO HEATTECH系列，共推出18款豐富單品，除打造出「最美發熱衣」系列，由於Francesco Risso很喜歡針織，因此亦帶來了許多針織作品以及配件。

▲uniqlo and marni。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO and MARNI 2022冬季系列以HEATTECH與針織單品為大宗。（圖／品牌提供）

本季UNIQLO and MARNI必敗清單首要為注入MARNI鮮明印花的HEATTECH發熱衣，即使不習慣穿著搶眼的造型，也能作為內搭，點綴日常穿搭；針織系列單品運用明亮色系堆疊碰撞，並採用可愛的popcorn織法，像是玉米粒般一顆一顆的立體質感、觸感十分療癒。

▲uniqlo and marni 。（圖／記者王則絲攝）

▲uniqlo and marni 。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO and MARNI 系列最美發熱衣與針織衫系列。（圖／記者王則絲攝）

此次聯名系列配件部分最好入手，最低390元便能入手精品級設計，像是MARNI本身就有推出的「小偷帽」或是「巴拉克拉瓦帽」，在這次與UNIQLO聯名中再度現身；將圍巾與帽子合而為一的針織圍巾設計，也相當實用；襪子系列加入HEATTECH材質，不只有超多可愛的圖騰、顏色選擇，更能保暖。

▲uniqlo and marni 。（圖／記者王則絲攝）

▲uniqlo and marni 。（圖／記者王則絲攝）

▲uniqlo and marni 。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO and MARNI 2022冬季系列小偷帽、襪子、毛帽、絲巾等配件。（圖／記者王則絲攝）

「UNIQLO and MARNI」2022冬季聯名系列為雙方首波合作的最終章，往後是否還有聯名計畫並不確定，喜歡MARNI的時尚迷朋友們，不能錯過這次機會。

美式品牌GAP在今年冬季推出全新「抱抱絨」系列，採用雙面複合珊瑚絨面料，正面為極為柔軟的珊瑚絨，背面搭配手感細緻的搖粒絨，展現如雲朵般的輕軟觸感，既有卓越保暖效果又有療癒的功能，結合經典不敗的Logo、格紋或是小熊元素的設計，一舉囊括男、女裝以及童裝。

▲GAP 抱抱絨系列。（圖／品牌提供）

▲GAP 抱抱絨系列。（圖／品牌提供）

▲GAP 抱抱絨系列。（圖／品牌提供）

▲GAP在今年冬季推出全新「抱抱絨」系列。（圖／品牌提供）

►UNIQLO感謝祭12／2開跑！保暖單品下殺66折　GU「邵雨薇同款」必敗

關鍵字：

UNIQLO, MARNI, 聯名, 冬季, 最美發熱衣, Uniqlo and Marni

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

分手後惹不起星座Top 3，天秤看似優雅卻是大魔王等級

分手後惹不起星座Top 3，天秤看似優雅卻是大魔王等級

網揭「單身率最高」星座Top 3，射手你越冷漠他越愛你

網揭「單身率最高」星座Top 3，射手你越冷漠他越愛你

不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭

不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭

小心金魚腦是自己害的！營養師曝「傷害大腦」5種食物要少吃 營養師點名5款「消脹氣食物」，鳳梨和白蘿蔔都在內 凱特王妃搶先穿上2023代表色「Viva Magenta」！不愧走在時尚尖端 Nike竟然出了這麼時髦的手袋？　冰心色＋抓絨材質根本冬季專屬 誠品重回東區地下街店今開幕現人潮　民眾：很開心書店回來 韓韶禧「機場生圖」美到像時尚大片！　私服小眾韓牌穿出女神仙氣 命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹，還是理財達人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面