UNIQLO「最美發熱衣」12／9開搶　MARNI聯名必敗單品一次看

記者王則絲／台北報導

UNIQLO與義大利精品MARNI今年夏天首次合作，迎來好評迴響，而近日雙方宣布再度攜手帶來冬季聯名系列，推出「最美發熱衣」等保暖單品，並將於12月9日正式上架。而在開賣前，就由《ET FASHION》來帶大家搶先預覽，必敗單品一次看，包括發熱衣、針織配件、毛帽、襪子⋯⋯最低390元便能入手精品級設計。

▲UNIQLO and MARNI 2022冬季系列將於12／9正式開賣。（圖／品牌提供）



MARNI以明亮鮮豔的色彩和印花著稱，UNIQLO and MARNI 2022冬季系列以「混搭經典、趣味時尚」為主題，由MARNI創意總監Francesco Risso將1960年代的迷幻撞色印花注入UNIQLO HEATTECH系列，共推出18款豐富單品，除打造出「最美發熱衣」系列，由於Francesco Risso很喜歡針織，因此亦帶來了許多針織作品以及配件。

▲UNIQLO and MARNI 2022冬季系列以HEATTECH與針織單品為大宗。（圖／品牌提供）



本季UNIQLO and MARNI必敗清單首要為注入MARNI鮮明印花的HEATTECH發熱衣，即使不習慣穿著搶眼的造型，也能作為內搭，點綴日常穿搭；針織系列單品運用明亮色系堆疊碰撞，並採用可愛的popcorn織法，像是玉米粒般一顆一顆的立體質感、觸感十分療癒。

▲UNIQLO and MARNI 系列最美發熱衣與針織衫系列。（圖／記者王則絲攝）



此次聯名系列配件部分最好入手，最低390元便能入手精品級設計，像是MARNI本身就有推出的「小偷帽」或是「巴拉克拉瓦帽」，在這次與UNIQLO聯名中再度現身；將圍巾與帽子合而為一的針織圍巾設計，也相當實用；襪子系列加入HEATTECH材質，不只有超多可愛的圖騰、顏色選擇，更能保暖。

▲UNIQLO and MARNI 2022冬季系列小偷帽、襪子、毛帽、絲巾等配件。（圖／記者王則絲攝）



「UNIQLO and MARNI」2022冬季聯名系列為雙方首波合作的最終章，往後是否還有聯名計畫並不確定，喜歡MARNI的時尚迷朋友們，不能錯過這次機會。

美式品牌GAP在今年冬季推出全新「抱抱絨」系列，採用雙面複合珊瑚絨面料，正面為極為柔軟的珊瑚絨，背面搭配手感細緻的搖粒絨，展現如雲朵般的輕軟觸感，既有卓越保暖效果又有療癒的功能，結合經典不敗的Logo、格紋或是小熊元素的設計，一舉囊括男、女裝以及童裝。

▲GAP在今年冬季推出全新「抱抱絨」系列。（圖／品牌提供）



►UNIQLO感謝祭12／2開跑！保暖單品下殺66折 GU「邵雨薇同款」必敗