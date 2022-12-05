車銀優、世勳雙帥同框！DIOR在「金字塔前辦秀」薄紗男裝超性感

▲DIOR 2023 秋季男裝系列來到埃及吉薩金字塔（The Pyramids of Giza）發表。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

DIOR 2023 秋季男裝系列來到埃及吉薩金字塔（The Pyramids of Giza）發表，伴隨著本季圍繞星辰特色的新裝增添了神秘氣息，Kim Jones更加入了經典籐格紋、薄紗元素，模糊男女裝界限。此外，羅柏派汀森（Robert Pattinson）與女友蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse）甜蜜合體看秀，韓星EXO世勳、車銀優也是座上賓。

▲看秀嘉賓羅柏派汀森與女友蘇琪沃特豪斯。（圖／品牌提供）

▲車銀優。（圖／翻攝自IG）

▲世勳。（圖／品牌提供）

DIOR詮釋星星元素總是特別對味，本季以「星辰指引」為題，讓人聯想起迪奧先生1946年偶然步行於聖奧雷諾大街（Rue Saint-Honoré）時，恰好踢到一顆金屬星星，這一奇妙的轉折讓本就迷信的他決定開啟高級訂製服品牌。Kim Jones也決定於金字塔邊發表2023 秋季男裝，呼應古埃及對於星辰與蒼穹的探索。

▲首套造型外星人般的頭盔元素，與不規則百褶裙產生碰撞。（圖／品牌提供）

▲大量透明薄紗元素。（圖／品牌提供）

▲經典籐格紋與鑽石圖案、星空元素點亮本季男裝。（圖／品牌提供）

本季色調以灰色呼應瞬息即逝的落日餘暉，也更能彰顯服飾中的星體元素，75套造型中，第一套便是模特兒手捧頭盔般的迷你配件展現強烈現代感，隨後加入輕柔薄紗、透明機能緹花面料，搭配上全新的仿馬毛羊毛半蘇格蘭裙，以 50 年代發表、名為 Bonne Fortune 的不對稱百褶裙為靈感，象徵了女裝廓型融入男裝剪裁的強大功力。包款與鞋履上則是延續經典籐格紋與鑽石圖案，包括高頻氯丁橡膠鑲板、注塑成型和陽極氧化金屬處理工法，體現極致奢華工藝。

▲Kim Jones 與現任Supreme創意總監 Tremaine Emory所創立的品牌Denim Tears 合作Dior Tears 膠囊系列。（圖／品牌提供）

作為 2023 秋季男裝大秀的開端，Kim Jones 與現任Supreme創意總監 Tremaine Emory所創立的品牌Denim Tears 合作，2日於開羅大埃及博物館（The Grand Egyptian Museum）帶來Dior Tears 膠囊系列，還原了 Tremaine Emory經典作品丹寧褲裝，飾有棉花圖樣與DIOR標誌性的Oblique圖騰產生前衛效果。