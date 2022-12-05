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早上吃這5種食物瘦最快！不復胖、不挨餓的黃金法則

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

不管是男女，瘦身是很多人一輩子的課題，除了晚餐要特別注意，不宜過量之外，其實每天的第一餐：早餐，也是必須重視的焦點，因為空腹吸收特別快，所以吃下肚的食物更要小心控制，以下就是減肥達人推薦早上必吃的5種食物法則，不僅可以幫助瘦更均勻、更快速，也不容易反彈。

▲瘦身,飲食,減肥。（圖／pexels）

1.300ml溫水先下肚

早上起床空腹的狀態下，最好先喝300ml溫開水，可以喚醒腸道消化功能，預備為接下來吃進肚子裡面的食物打底，同時也可以幫助消化，排出體內的毒素、老舊廢物等等，同時喝水也會有些許飽足感，後續比較不會吃進太多食物。

▲瘦身,飲食,減肥。（圖／pexels）

2.好的蛋白質

蛋白質是身體組成的重要元素，包含：骨骼、肌肉、牙齒、毛髮等等，都可以發現蛋白質的參與，因此好的營養攝取非常關鍵，建議可以吃雞蛋、無糖優格、全脂牛奶、無糖豆漿等，如果早上就可以吃得下肉類，那麼雞肉、牛肉或是海鮮都很好。

▲瘦身,飲食,減肥。（圖／pexels）

3.優質脂肪

想要健康的瘦下來，少吃脂肪很重要，但也不能不吃，建議可以攝取比較優良的脂肪，像是酪梨、堅果、橄欖油等等，除了在烹調的時候可以使用，當然有些也可以單吃，好的的脂肪可以幫助保護心臟與血管，對身體也是擁有重要的能量來源。

▲瘦身,飲食,減肥。（圖／pexels）

4.優良碳水化合物

在減肥的人碳水化合物雖然要少吃，但是早餐會持續供給身體一整天的熱量，因此在早餐的時候可以適量攝取，但不是吃那些精緻澱粉，粗糧最佳，像是：紫薯、地瓜、山藥、南瓜、雜糧粥等等，都會比你吃麵包、白米飯更好。

▲瘦身,飲食,減肥。（圖／pexels）

5.補充維生素、膳食纖維

一般來說早餐建議均衡飲食，蔬菜跟水果可以擇一，蔬菜選擇營養價值高的綠色蔬菜，可以更精實的獲取豐富營養；水果部分因為台灣多數水果都含有高糖分，因此建議可以挑選比較低糖的食材，草莓、藍莓、葡萄柚、柳丁等等，大約半個拳頭就足夠。

關鍵字：

瘦身, 飲食, 減肥

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