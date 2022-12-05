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蔡詩芸分享「挑禮服秘訣」！黑白色值得投資、愛牌Nicole by NF充滿安全感

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▲蔡詩芸與《ET FASHION》粉絲分享她挑選禮服的重點 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

為了讓日常服裝也充滿儀式感，來自台灣的婚紗與高級訂製服品牌Nicole + Felicia Couture 於2020年帶來全新時裝品牌 Nicole by NF，女星蔡詩芸也是死忠粉之一。鄰近年末，蔡詩芸來到品牌麗晶精品首間形象店，穿上全新假日系列斜肩蝴蝶結裙裝，提前感受節慶氛圍，也與《ET FASHION》粉絲分享她挑選禮服的重點。

▲蔡詩芸 。（圖／品牌提供）

▲蔡詩芸 。（圖／品牌提供）

▲蔡詩芸穿著Nicole by NF全新假日系列斜肩蝴蝶結裙裝。（圖／品牌提供）

Q.蔡詩芸這次穿上Nicole by NF禮服的感覺是？

A：我自己非常喜歡，看起來好像是很簡單的黑色系，但是旁邊有超大的蝴蝶結鏤空設計，當初選擇這套禮服的時候有一點害怕，感覺不太安全，可是設計師Nicole很厲害的地方是，可以讓妳感覺性感卻又有安全感。當然，平常的休閒風格也可以駕馭，不會說太過於正式，看妳如何搭配。

Q.第一次接觸品牌就已經有深刻印象？

A：第一次是接觸到Nicole + Felicia的禮服，看到的時候就覺得真的好棒，我認為過了好多年，每一季都比前一季豐富，現在無論是禮服或是時裝剪裁都很好，可以彰顯女性的身材，帶點性感在裡面。我很欣賞這樣的設計，連運動服也好好穿，我可以每天都穿同一件運動褲，舒服之外又包緊妳的肚子，一樣有安全感。

▲蔡詩芸 。（圖／品牌提供）

▲蔡詩芸偏好帶點特色的黑白禮服款式。（圖／品牌提供）

Q.怎麼選擇適合自己的禮服？

A：小禮服就是越簡單越好，黑白色經典款都很不錯，但是要帶點特色，其實這些服飾包括洋裝，不管是派對或是晚宴都可以穿，也算是很好的投資，完全不會過季。

Q.如何形容12月，今年聖誕節的規劃是？

A：我覺得12月是一年中最美妙的時候，三年前我生了女兒Katiya，她是12月25日出生的「聖誕寶寶」，所以每年到了聖誕節我就覺得好興奮，今年聖誕節也要跟家人一起度過。

▲蔡詩芸 。（圖／品牌提供）

▲蔡詩芸在3年前聖誕節產下了女兒Katiya   。（圖／品牌提供）

同場加映

▲ LeToii Bridal Couture 。（圖／品牌提供）

▲ LeToii Bridal Couture 。（圖／品牌提供）

▲LeToii Bridal Couture 2023全新高級訂製婚紗系列「月下曲」 。（圖／品牌提供）

LeToii Bridal Couture 2023全新高級訂製婚紗系列「月下曲」，靈感取自於法國作曲家Claude Debussy 德彪西的 Suite Bergamasque - Clair de Lune 《貝加摩組曲》第三樂章「月光」。以白紗與如月光般皎潔的緞綢作為主要的面料，輔以繁複的疊紗，加上傳統法式高級訂製工法，層層堆疊出不同輪廓，並以細緻的水晶與鑽飾，手工鑲嵌出如月夜下花草露珠般透亮晶瑩的感受。

關鍵字：

蔡詩芸, Nicole + Felicia, Nicole by NF, 假日

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