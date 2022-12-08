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熊貓眼掰掰！營養師推6食物「改善黑眼圈」：還能防夜盲症

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失眠,睡覺,賴床。（圖／記者李佳蓉攝）

▲熬夜、失眠讓你的黑眼圈越來越明顯了嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／老嘉郡報導

常常熬夜導致黑眼圈越來越重，每天看起來都精神不濟，想消黑眼圈卻不知道該怎麼做才有效嗎？香港營養師Charlene Wong日前分享了6種有助於改善黑眼圈的食物，包含：番茄、海帶、玉米、柑橘、胡蘿蔔以及黑芝麻。

營養師Charlene提到，會造成黑眼圈的原因，包含黑色素沉澱、眼周供血不足、常常熬夜、眼睛疲勞，或者是血液流動較慢，除了肌膚保養之外，也可以透過飲食調整，她也分享了6種能夠幫助脫離熊貓眼的食物：

1. 番茄
番茄富含維他命A、C、E、胡蘿蔔素、茄紅素等，不僅能夠抗氧化、維持心血管健康，還能促進血液循環，有助改善血管型的黑眼圈問題。

2. 海帶
海帶不僅含有豐富的膳食纖維，更有維他命A、B、C、鐵、鋅等，有助增加血紅蛋白、為血管增氧，舒緩黑色素沉澱的問題。

▲▼熊貓眼掰掰！營養師推6食物「改善黑眼圈」：還能防夜盲症。（圖／營養師Charlene授權提供。）

▲透過食物、以及生活作息調整，才能有效改善黑眼圈。（圖／營養師Charlene授權提供，IG：annyeong.healthylife。）

3. 玉米
玉米含有豐富維他命A、B、C、鈣、玉米黃素、葉黃素、鉀等，不僅有助抗氧化、消腫，還能有效減少藍光和紫外線對眼睛的傷害，

4. 柑橘
現在正是盛產橘子的季節，而柑橘中豐富的維他命B、C、鉀、銅、鎂、類胡蘿蔔素等，有助抗氧化、抗炎，以及強化眼睛和眼周的血管，預防青光眼、白內障等問題。

5. 胡蘿蔔
很多人都很怕吃的胡蘿蔔，其實也是能舒緩黑眼圈的好食材！因為胡蘿蔔含有豐富維他命A、B、C、E、胡蘿蔔素、鈣等，有助維持眼睛濕潤、增強夜間視力，也有助滋潤眼周肌膚，以及預防夜盲症。

6. 黑芝麻
黑芝麻含有豐富膳食纖維、維他命B、E、鐵、鋅等，有助減少自由基對細胞作出的傷害、有效滋潤眼周肌膚和眼部肌肉，從而減緩黑眼圈的形成。

不過營養師Charlene Wong也提醒，除了透過日常飲食來改善黑眼圈的狀況外，也別忘了調節自己的生活作息，再增加一些肌膚護理，才能真正有效改善黑眼圈的狀況，跟熊貓眼說掰掰。

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關鍵字：

美容保養, 黑眼圈, 營養師

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