說・流行／水原希子超狂綠髮演繹最Y2K的聯名　腳下怪得可愛球鞋被搶翻

記者王則絲／台北報導

復古的Y2K風格在近兩年捲土重來，甚至成為時下的時尚指標，其中水原希子正是帶起Y2K潮流的眾多女星之一；近日水原希子頂著一頭瘋狂的藍綠色頭髮，拍攝一組街頭大片，演繹設計師品牌Kiko Kostadinov X Hysteric Glamour的聯名系列，充滿濃烈千禧風格的系列中，還囊括了一款Kiko Kostadinov X Hysteric Glamour X Asics的三方聯名球鞋，在網路上引起話題。

▲水原希子演繹Kiko Kostadinov X Hysteric Glamour聯名系列。（圖／翻攝自IG@laura_deanna_fanning）

水原希子獨特的個人魅力，特別適合古靈精怪的Y2K風格，甚至是搞怪的造型也能駕馭，在最近釋出的廣告大片中，她擔綱演繹保加利亞設計師品牌Kiko Kostadinov與日本設計品牌Hysteric Glamour合作的聯名服裝系列，在日常熟悉的街景中，穿著復古的圖案針織衫、印有雙方聯名滿版LOGO的套裝⋯⋯鮮豔顏色展現了Kiko Kostadinov的特色，加以解構剪裁設計，打造酷帥的輪廓，超高調的藍綠髮色搭配強烈Y2K風格，被水原希子駕馭起來毫無違和。

▲水原希子演繹Kiko Kostadinov X Hysteric Glamour聯名系列。（圖／翻攝自IG@laura_deanna_fanning）



除了服裝，水原希子腳下的鞋款可說是本次聯名話題度最高的單品。Kiko Kostadinov旗下女裝系列由墨爾本Laura Deanna Fanning 姐妹檔設計師執掌，她們與運動品牌Asics有長期合作關係，這回便打造了Kiko Kostadinov X Hysteric Glamour X Asics的三方聯名球鞋，前衛、未來感、怪得可愛的設計在網路上討論度特別高，是近期潮流女孩們心中的夢幻鞋款。

▲Kiko Kostadinov X Hysteric Glamour X Asics三方聯名球鞋。（圖／翻攝自IG）

這雙聯名鞋款延續先前曾在2020年時推出的「GEL-Aurania」，鞋舌上搶眼的Asics標誌性LOGO、特殊的鞋帶與魔鬼氈設計，以及鞋面前端半鏤空，在穿著時能與襪子做搭配，所有細節都顯現了強烈的大膽、未來感，這回帶來銀、粉與藍、黑的配色，並在鞋跟後可以看見Hysteric Glamour與Kiko Kostadinov標誌字樣，怪得可愛的外型讓它一上市秒被搶空，人氣相當驚人。

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