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翡冷翠香氛「玫瑰菸草」沈醉馨香　寬庭聯名打造飯店下午茶

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▲2022秋冬居家香氛。（圖／寬庭、cocodor提供）

▲寬庭推出Dr. Vranjes Firenz 2022秋冬居家香氛，結合飯店下午茶推出特別組合。（圖／寬庭、cocodor提供）

記者蔡惠如／綜合報導

精品家居寬庭旗下販售的精品香氛品牌「翡冷翠香氛Dr. Vranjes Firenze」，近期推出最新新品「玫瑰菸草Rosa Tabacco」，結合柔美與粗獷的氣味質感，併發出平衡和諧的中性氣息，寬庭還另與香格里拉飯店聯名推出以4款香氣為名的下午茶，讓消費者能用五感喚醒美好食慾。

▲2022秋冬居家香氛。（圖／寬庭、cocodor提供）

成立於1983年的Dr. Vranjes Firenze，採用自然淬取的頂級天然香精，並結合香氛師對於生活、自然與週邊事物的感受，觸發並融合成療癒感官的陣陣香氣，是許多知名飯店、精品店所採用的香氛品牌，也特受到許多注重居家氛圍人士的喜愛。

▲2022秋冬居家香氛。（圖／寬庭、cocodor提供）

寬庭近日發表該品牌最新品玫瑰菸草Rosa Tabacco，以繁盛的土耳其大馬士革玫瑰作為前味，柔軟迷人，中調裡的菸草，溫潤地帶出一絲清淡的木質味，之後再以甜美柔和的香草餘韻收尾，讓整個空間氛圍充滿著溫馨淡然，並有甜美餘韻的療癒感受。

▲2022秋冬居家香氛。（圖／寬庭、cocodor提供）

此外，結合玫瑰菸草Rosa Tabacco新品以及其他3款貴族紅酒 Rosso Nobile、貝里尼 Bellini與蘋果白蘭地Calvado’s的香氛，與遠東香格里拉一樓大廳茶軒，打造為波波里花園下午茶，並結合義大利開胃餐前酒APERITIVO文化，調製出4款能喚醒食慾的餐前酒，從即起至明年1／2，推出期間限定「香遇波波里花園」義式歡飲小食光限定午茶餐點。

業者表示，「香遇波波里花園」下午茶組合包含兩杯調酒及四款義式小點，每組售價1,680元，加贈一瓶價值 780元，翡冷翠香氛DR. VRANJES FIRENZE年度新品玫瑰菸草Rosa Tabacco空間噴霧25毫升。

▲2022秋冬居家香氛。（圖／寬庭、cocodor提供）

韓國首席家居香氛品牌珂珂朵爾cocodor，2022秋冬也推出棕熊系列新品，結合蝴蝶、綠葉等充滿自然氛圍的動植物圖騰，搭配原木瓶蓋，營造優雅知性氣息。蝴蝶款主打花香調，共有英國小蒼蘭、花草市集、百花綻放等三種選擇；綠葉款主打植香調，共有英國小蒼蘭、森林晨香、綠茶等三種選擇；從視覺到嗅覺，迅速變換居家空間氛圍。近期也推出耶誕系列復刻經典款和全新設計款，兼具時尚與實用的巧思創意。

▲2022秋冬居家香氛。（圖／寬庭、cocodor提供）

▲2022秋冬居家香氛。（圖／寬庭、cocodor提供）

關鍵字：

寬庭, 玫瑰菸草, 居家香氛, Dr. Vranjes Firenze, 翡冷翠香氛, cocodor

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