愛染燙、日常護理又疏忽，難怪頭髮掉不停！6大Tips還妳美美秀髮

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

擁有自然柔順的髮絲，才能讓整體造型打扮都加分，但現代人染燙頻繁，不僅會有落髮問題，乾燥、枯黃更是常見，想要養出細緻柔順髮，以下6個細節一定要注意，避免髮絲過度受損。

減少髮質傷害 TIPS 1：不要用高溫熱水洗頭

不管天氣再冷，選擇過高的水溫都容易刺激頭皮，洗掉頭皮過多的油脂，頭皮保護層減弱，讓髮質變得越來越乾燥、脆弱，建議洗髮時水溫可調整微溫就好，接近自身體溫會是最好的選擇。

減少髮質傷害 TIPS 2：洗髮精別再直接抹頭髮搓洗

很多人洗髮時，常常將洗髮精直接擠在手上就往濕髮上塗抹，其實，頭髮在淋濕狀態下毛麟片是張開的，也是非常脆弱的時候，只要過度摩擦都容易傷害髮質，所以建議洗髮精擠在手上後，先搓揉成泡泡，以指腹輕柔地按摩頭皮即可。

減少髮質傷害 TIPS 3：每周固定深層清潔

隨著外界環境、不良飲食與作息等等，都易使頭皮快速老化，髮質也會跟著變脆弱與乾燥，正確的頭皮護理有助於髮絲好好生長，許多專業髮型師一至認同每周定期使用深度清潔頭皮產品，有助於頭皮更加健康與平衡，為髮絲帶來滿滿活力。

減少髮質傷害 TIPS 4：擦乾頭髮時勿搓揉、梳髮

洗完頭後，為了讓頭髮趕快乾，同時希望可以在吹髮時不糾結，很多女孩習慣拿毛巾用力地搓揉頭髮，或是拿梳子將頭髮梳開，這行為易導致毛麟片受損和傷害髮質。使頭髮吹乾後依然毛躁，建議擦乾時，只要拿毛巾輕輕按壓即可。

減少髮質傷害 TIPS 5：洗完頭後一定要吹髮

洗頭後的吹髮環節根本是每個女生的惡夢，許多人會懶得吹或是擔心高溫傷髮質，便使用毛巾擦一擦自然乾，然而專家指出，頭皮潮濕狀況下使用毛巾包頭，易增加頭皮不適問題，甚至出現乾癢、異味，影響頭皮健康，濕氣過多也容易造成身體不舒服。

減少髮質傷害 TIPS 6：8分乾時改冷風吹髮



為了達到快速吹髮，多數女生都會將吹風機調整到最大風速與高溫，然而這個行為對頭皮與髮絲造成極大的損害，建議選擇低溫吹髮，並於8分乾時調整至冷風吹整，可收縮毛鱗片讓髮質更柔順。

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