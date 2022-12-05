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愛染燙、日常護理又疏忽，難怪頭髮掉不停！6大Tips還妳美美秀髮

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

擁有自然柔順的髮絲，才能讓整體造型打扮都加分，但現代人染燙頻繁，不僅會有落髮問題，乾燥、枯黃更是常見，想要養出細緻柔順髮，以下6個細節一定要注意，避免髮絲過度受損。

▲頭髮,髮絲,秀髮,頭皮,Modesta Cassinello,L’Alga,ghd,Rene Furterer,Vita Coco,。（圖／品牌提供）

減少髮質傷害 TIPS 1：不要用高溫熱水洗頭

不管天氣再冷，選擇過高的水溫都容易刺激頭皮，洗掉頭皮過多的油脂，頭皮保護層減弱，讓髮質變得越來越乾燥、脆弱，建議洗髮時水溫可調整微溫就好，接近自身體溫會是最好的選擇。

減少髮質傷害 TIPS 2：洗髮精別再直接抹頭髮搓洗

很多人洗髮時，常常將洗髮精直接擠在手上就往濕髮上塗抹，其實，頭髮在淋濕狀態下毛麟片是張開的，也是非常脆弱的時候，只要過度摩擦都容易傷害髮質，所以建議洗髮精擠在手上後，先搓揉成泡泡，以指腹輕柔地按摩頭皮即可。

▲頭髮,髮絲,秀髮,頭皮,Modesta Cassinello,L’Alga,ghd,Rene Furterer,Vita Coco,。（圖／品牌提供）

減少髮質傷害 TIPS 3：每周固定深層清潔

隨著外界環境、不良飲食與作息等等，都易使頭皮快速老化，髮質也會跟著變脆弱與乾燥，正確的頭皮護理有助於髮絲好好生長，許多專業髮型師一至認同每周定期使用深度清潔頭皮產品，有助於頭皮更加健康與平衡，為髮絲帶來滿滿活力。

減少髮質傷害 TIPS 4：擦乾頭髮時勿搓揉、梳髮

洗完頭後，為了讓頭髮趕快乾，同時希望可以在吹髮時不糾結，很多女孩習慣拿毛巾用力地搓揉頭髮，或是拿梳子將頭髮梳開，這行為易導致毛麟片受損和傷害髮質。使頭髮吹乾後依然毛躁，建議擦乾時，只要拿毛巾輕輕按壓即可。

▲頭髮,髮絲,秀髮,頭皮,Modesta Cassinello,L’Alga,ghd,Rene Furterer,Vita Coco,。（圖／品牌提供）

減少髮質傷害 TIPS 5：洗完頭後一定要吹髮

洗頭後的吹髮環節根本是每個女生的惡夢，許多人會懶得吹或是擔心高溫傷髮質，便使用毛巾擦一擦自然乾，然而專家指出，頭皮潮濕狀況下使用毛巾包頭，易增加頭皮不適問題，甚至出現乾癢、異味，影響頭皮健康，濕氣過多也容易造成身體不舒服。

減少髮質傷害 TIPS 6：8分乾時改冷風吹髮
為了達到快速吹髮，多數女生都會將吹風機調整到最大風速與高溫，然而這個行為對頭皮與髮絲造成極大的損害，建議選擇低溫吹髮，並於8分乾時調整至冷風吹整，可收縮毛鱗片讓髮質更柔順。

▲頭髮,髮絲,秀髮,頭皮,Modesta Cassinello,L’Alga,ghd,Rene Furterer,Vita Coco,。（圖／品牌提供）

【推薦單品】

＃Modesta Cassinello 朝鮮薊蘆薈天天洗髮露，250ml、售價1080元

▲頭髮,髮絲,秀髮,頭皮,Modesta Cassinello,L’Alga,ghd,Rene Furterer,Vita Coco,。（圖／品牌提供）

西班牙地中海營養學美髮專家Modesta Cassinello推出洗髮單品，裡面添加在歐洲被稱為「蔬菜中的貴族」地中海朝鮮薊萃取，可以幫助髮絲保濕鎖水，同時搭載蘆薈、摩洛哥堅果油等成分，清潔髮絲之餘也能夠滋養潤澤，並且加強舒緩效果，非常適合一般髮質天天使用。

＃L’Alga 時光柔順噴霧，100ml、售價1400元

▲頭髮,髮絲,秀髮,頭皮,Modesta Cassinello,L’Alga,ghd,Rene Furterer,Vita Coco,。（圖／品牌提供）

來自荷蘭的新興品牌L’Alga以貴婦保養等級的天然海藻成分，添加進日常的髮絲修護洗沐當中，其中，時光柔順噴霧更是一推出就拿下眾多美容大賞，近噴是乳液、遠噴是噴霧，可以輕易打造出柔順亮麗的髮絲質感，受損髮絲也能有100分的亮眼效果。

＃ghd helios專業負離子吹風機

▲頭髮,髮絲,秀髮,頭皮,Modesta Cassinello,L’Alga,ghd,Rene Furterer,Vita Coco,。（圖／品牌提供）

英國頂級造型工具品牌ghd向來以專業整髮工具聞名，針對年末推出超美的香檳金的吹風機，華麗的顏色加上穩定大風量，吹整頭髮變得快速又奢華，而且還加送愛馬仕橘的收納包，出遊攜帶也好時尚，而且根據過往經驗，推出過的限定顏色就不會再重複出現，絕對是鐵粉收藏好時機。

＃Rene Furterer 野薑油性抗屑髮浴，250ml、售價1680元

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法國頭皮養護專家Rene Furterer擅長以植物萃取成分改善頭皮問題，2022年秋冬再度以來自馬達加斯加的有機野薑萃取推出新品，根據品牌研究發現，這成分可以舒緩頭皮屑問題，同時達到鎮靜、調理油脂分泌的功能，很適合有此困擾的人使用。

＃Vita Coco 修護洗髮精，400ml、售價320元

▲頭髮,髮絲,秀髮,頭皮,Modesta Cassinello,L’Alga,ghd,Rene Furterer,Vita Coco,。（圖／品牌提供）

美國超火紅的椰子水Vita Coco專為染燙髮設計的修護洗髮精，以燕麥奶色的繽紛可愛包裝設計，裡面含天然椰子水基底，可以幫助修護髮絲，不含矽靈、石化合成物、礦物油、香精、化學色素等，純素食也可以使用。

關鍵字：

頭髮, 髮絲, 秀髮, 頭皮, Modesta Cassinello, L’Alga, ghd, Rene Furterer, Vita Coco

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