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Lisa、ROSÉ 18萬大衣加身遊倫敦　冷天Lisa照樣露小蠻腰

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▲▼ Lisa,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa除了Reformation褲子，從頭到腳行頭都出自CELINE，以短版毛衣搭配185,000元大衣。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK結束北美巡迴演唱會，馬不停蹄轉往歐洲，站上英國舞台展開巡演，團員Lisa與ROSÉ趁空檔在倫敦街頭逛逛，不到10度的低溫，兩人都穿上新款大衣禦寒，身為CELINE品牌大使的Lisa，除了長褲之外，從頭到腳行頭都出自CELINE，還刻意穿上高領短版毛衣露出平坦腹部，硬是比包緊緊的ROSÉ吸睛。

▲▼ Lisa,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ與Lisa手牽手在倫敦街頭奔跑，展現姊妹情。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa一身CELINE裝扮總價逾40萬元，除了露小蠻腰吸引目光，她搭配報童帽、穿黑短靴，以及要價185,000元、鉤扣設計的羊絨黑色大衣，並背著125,000元亮面黑色小牛皮TEEN BESACE TRIOMPHE手袋，顯得帥氣有型。

▲▼ Lisa,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ穿美國品牌The Row約182,000元的綠色大衣。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

ROSÉ則以一身黑裝搭配深綠色的美國品牌The Row長大衣在倫敦街頭漫步，此品牌為著名雙胞胎歐森姊妹花Ashley Olsen與Mary-Kate Olsen創辦，多次獲得「時尚奧斯卡獎」CFDA時尚大獎肯定，深受時尚潮人追捧，但價格也是精品級，ROSÉ所穿的大衣要價逾18萬元。

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關鍵字：

Lisa, ROSÉ, CELINE, The Row

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