營養師傳授「300卡超商早餐」5組搭配　吃飽不怕胖還很方便

▲營養師傳授超商能輕鬆取得的早餐搭配，吃得飽又不怕胖。
記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels
不少人早上趕工作、趕上學，早餐總是隨便亂吃，或是為了減肥，怕早餐吃太多，乾脆不吃。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）提醒，早餐是一天開始的第一餐，是白天活力的主要來源，選對食物搭配，就能吃得飽又少負擔，他就分享5組很適合平日忙碌早晨吃的早餐搭配，不僅在超商就能輕鬆獲得，且每一組都控制在300大卡左右，想減肥不知道怎麼吃或是想吃得健康一點的人，快來參考看看。
＃平日早餐1：活力補鈣組
選擇好吃的帕尼尼熱壓吐司（230Kcal），搭配上富含鈣質的低脂熱牛奶240ml（100Kcal），增加整體營養攝取。
＃平日早餐2：簡單飽足組
最近天氣轉涼，早餐吃碗熱熱的粥也是不錯的選擇，以虱目魚粥（183.9Kcal）搭配上香蕉一根（112Kcal），能增加整體飽足感。
＃平日早餐3：補充蛋白質組
可選擇博客雞胸肉（128Kcal）搭配上無加糖豆漿（183Kcal），攝取滿滿足夠的優質蛋白質。
＃平日早餐4：便利選擇組
選擇超商常見、可快速取得的壽司、飯糰（像是日式蒲燒鰻口味，229Kcal），搭配上含有益生菌的無加糖優格或優酪乳（90Kcal），也能吃得很滿足。
＃平日早餐5：蔬食一下組
透過雞肉溫沙拉（128Kcal）提高膳食纖維攝取量及飽足感，再加上兩顆茶葉蛋（150Kcal），則是作為蛋白質主要來源。
我想要說....