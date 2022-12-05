新光三越「5間米其林年菜組合」一次買齊　兔兔羊羹超可愛

記者蔡惠如／綜合報導

今年農曆年落在一月底，通路業者也提早準備，新光三越日前宣布開賣旗下獨家年菜組合，集結5間必比登推薦餐廳招牌菜色，讓消費者輕鬆為年夜飯加菜增光，此外另網羅四位米其林星級主廚包括陳嵐舒、山海樓蔡瑞郎、美福米香台菜陳永華、泰曼谷米其林一星主廚Chef Ton推出星級年菜，讓你年夜飯不傷腦也能吃好好。

▲新光三越春節禮品預購開跑，一次吃到5間必比登推薦餐廳年菜。（圖／業者提供）

新光三越近期公佈2023年春節禮品相關販售商品，集結圍爐年菜、人氣伴手禮、高分好酒及當令果物等共推出150款春節禮品，看準消費者求新求變，其中有7成以上是初登場，包括首度來台的日本金澤加賀麩不室屋花麩椀、抵台狂賣數千條的虎屋羊羹，這次也推出兔年限定款，還有全新口味BAKE白桃伯爵起司凍蛋糕、旅日必買東京柏娜起司蛋糕等，排除機場買得到的伴手禮商品，以獨家、內行選品走出高客單新路。

▲虎屋小形羊羹5入兔年限定款，中形羊羹兔年造型限定款，售價750元～900元。

▲加賀麩不室屋花麩椀10入禮盒，售價1,350元。

▲東京柏娜起士蛋糕，售價1,100元。

2023年春節也針對圍爐年菜，推出米其林必比登推薦餐廳名菜組合，包括台南百年中藥舖「博仁堂 十全大補湯」、台中上海菜「沁園春 無錫肉骨頭」、台中純正上海名點「滬舍餘味 滬舍鮮肉餃子」、台北素食餐廳「祥和蔬食 松露油飯」，以及台南傳統手路菜「府城食府 蛋黃八寶丸」，5間餐廳招牌菜一次搜集，直接上桌免排隊，售價2,100元，全台限量僅1000組。

▲BAKE白桃伯爵起司凍蛋糕，售價880元。

此外，另集結4位米其林一星主廚推出星級團圓年菜，包括陳嵐舒結合中式及法式料理手法，推出的「gubami法式經典如意禮盒」、山海樓行政主廚蔡瑞郎「永豐餘生技x山海樓聯名佛跳牆」、台北美福大飯店米香台菜餐廳主廚陳永華的隱藏版料理「米香 麻油雞米糕飯」、泰國曼谷米其林一星主廚Chef Ton的「baan新春團圓年菜組」，售價980元起。

▲米其林獲獎餐廳gubami法式經典如意禮盒，售價1,980元。

新光三越表示，今年春節禮品從12／2至明年1／4開放預購，除原有各分店、APP、skm online、skm eats提供預購、取貨服務之外，今年《好好集》全台7間店舖將於明年1／5同步販售春節年菜及台灣伴手禮，另伴手禮快閃店「TASTE JAPAN」也將於12／6於台北信義新天地A8開張，消費者可看到實品，現場也提供訂購與客製化服務。

而近期滿穗台菜餐廳也推出「鴻兔報喜年菜」三套年菜系列組合，包括「福壽一品雙全」10人份，售價11,800元（限量80套）；「迎春經典」10人份售價6800元（限量80套）；「納福精裝」5人份售價3800元（限量200套），菜色含「紅燒牛腩煲」、「清蒸海石斑」、「筍絲燴蹄膀」、「北菇燉子排湯」等私廚級桌宴料理。

▲滿穗台菜宣佈年後轉型，最後一次開賣台式年菜。（圖／業者提供）