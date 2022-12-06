面子比天大！不哄生氣女友的3星座男　摩羯拒說「我錯了」

▲男生會願意去哄正在生氣的另一半嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／老嘉郡報導

情侶之間偶爾會有紛爭，通常女孩兒在鬧脾氣時，另一半是否會願意哄妳呢？星座網站「摘星工廠」整理了3個絕對不會哄另一半的星座男，對他們來說，自尊比一切都重要，寧願放任女友生氣，也絕對不可能低頭的！提醒，記得同時參考太陽及上升星座。

1. 牡羊男

對牡羊男來說，面子勝過一切！即使女友已經生氣、在耍性子了，他們也不太會願意哄對方，反而會任由女友自己一人生悶氣，因為他們是比較自我的星座，他們寧可「冷處理」，也不願意放下身段，會等隔一陣子之後再轉移話題。

2. 獅子男

一向很大男人主義的獅子座，和牡羊座一樣是個自尊心很強的星座，即使生氣中的女友釋放出「求安慰」的訊號，他們也會當作沒看到，甚至會自我安慰地認為，女孩子嘛～鬧點小脾氣是很正常的事，來得快也去得快，只要過一會兒就好了。

3. 摩羯男

嘴硬、很難認錯的摩羯座，絕對不會做出「即使自己沒錯，也要把錯怪在自己頭上」的行為，因為他們不認為自己有錯，就算證據明確也不會說出「我錯了」，所以他們也不可能放軟身段去哄女友，相信所有問題都能解決的他們，會等雙方冷靜，讓時間去處理正在氣頭上的女友。

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