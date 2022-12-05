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頭髮掉不停　快審視是否有4種壞習慣

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▲頭髮,長髮。（圖／unsplash）

▲頭髮若有掉髮問題，要正視並解決。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

胖了可以減肥，皮膚差也可以美容，唯獨對於頭髮毛囊的重生，目前還未出現絕對有效的辦法，無論是男是女，只要一有頭髮問題，就是件辛苦事，對於外表而言也會變老很多，若你最近有意識到掉髮問題，請先回歸到自己的生活習慣，很多時候原因是自己造成的。

▲頭髮,長髮。（圖／unsplash）

▲幾個不良生活習慣會導致掉頭髮。

過度減肥
有發現如果在減肥節食，掉髮問題會比平常更嚴重嗎？為了維持體態挑食或吃得過少，身體營養開始不均衡，就會很容易掉髮，記得要補充蛋白質與鐵質等，並搭配適度運動才能瘦身，而非一昧的不吃，不但容易復胖，身體也可能因為營養不足導致更大代價。

綁得太緊
長髮的女性時常會遇到這種問題，會綁著馬尾或是梳包頭，但有時綁得太緊，會造成毛囊受傷，進而導致掉髮，雖然頭髮綁緊緊感覺方便俐落，但最好不要整天緊緊地綁著。

▲頭髮,長髮。（圖／unsplash）

▲頭髮綁得太緊，會讓毛囊受傷。

錯誤洗髮
有些人對於洗髮很注重髮根的柔順，其實洗髮最重要的部分是清潔頭皮，髮根梳不開硬扯，多少會傷害毛囊，此外在清潔頭皮時，也要小心指甲刮傷，而使用過量的潤髮與護髮乳，也會導致毛囊阻塞，擦乾髮時不要用毛巾搓揉，要輕柔把頭髮壓乾。

常使用高溫產品
高溫會導致頭髮乾燥、容易受損，有時會直接從中央斷裂，若你最近常用高溫的整髮器做頭髮造型，最好把溫度調低，或者是減少使用次數，以免影響頭髮生長與髮質。

▲洗頭,洗髮,頭髮, 。（圖／pexels）

▲時常用高溫做造型，也要注意保養強韌的秀髮。

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