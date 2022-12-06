fb ig video ETtoday search mobile

內馬爾征世足賽百萬勞力士相伴　狂愛名牌Logo裝吸睛

>

▲▼ 內馬爾 。（圖／路透社）

▲巴西球星內馬爾傷癒復出，踢進本屆世足賽個人的第一球。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

傷癒復出的巴西足球明星內馬爾（Neymar），今凌晨在卡達世界盃16強賽對上南韓，他在獲得12碼罰球機會時順利踢進，攻進個人於本屆世界盃的第一球，巴西最終以4比1輕取南韓晉級8強。此次參加世足賽，內馬爾戴著他的「幸運錶」勞力士（Rolex），只要非上場時間，必定牢牢戴著要價上百萬元的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona金錶。

▲▼內馬爾 。（圖／路透社）

▲內馬爾參加本屆世足賽的幸運錶是勞力士百萬元的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。（圖／路透社）

▲▼ 內馬爾 。（圖／翻攝IG）

▲AP去年推出皇家橡樹概念黑豹飛行陀飛輪腕錶，一推出就被內馬爾納為收藏。（圖／佳士得提供）

內馬爾與多數足球明星一樣，都愛勞力士、AP（AUDEMARS PIGUET，愛彼）等霸氣運動風名錶，去年AP推出與漫威MARVEL合作的黑豹主題Royal Oak Concept飛行陀飛輪錶，當時品牌官方報價約480萬元，發表沒多久他已搶戴吸睛，而此次到卡達參加世界盃，他則將勞力士金錶視為幸運物，選戴搭配黑色橡膠包覆超彈力金屬片Oysterflex錶帶的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。

▲▼ 內馬爾 。（圖／翻攝IG）

▲內馬爾私下愛穿滿版Logo裝，曾穿全套FENDI Logo套裝。（圖／翻攝neymarjr IG）

▲▼ 內馬爾 。（圖／翻攝IG）

▲內馬爾穿Gucci Logo羽絨外套搭配勞力士金錶。（圖／翻攝neymarjr IG）

除了熱愛名錶，內馬爾也是名牌Logo裝的忠實擁護者，經常一套套滿版的Logo裝上身，曾穿過全套FENDI褲裝、Gucci Logo羽絨衣，而包包也不例外，上健身房必拎著Dior Logo小包，旅行時則有LV（Louis Vuitton，路易威登）Monogram圖案的Keepall Bandoulière 50旅行袋相伴，高調穿搭讓人一眼就認出他。

▲▼ 內馬爾 。（圖／翻攝IG）

▲內馬爾旅行時背LV Keepall Bandoulière 50 旅行袋。（圖／翻攝neymarjr IG）

►世足「進球王」姆巴佩百萬名錶換不停　「標配」還有Dior男裝

►勞力士開賣中古錶　保固2年、款式價格引好奇

關鍵字：

Neymar, 內馬爾, 世足賽, 世界盃足球賽, 勞力士, Rolex, Gucci, FENDI, LV

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa、Rosé遊倫敦都穿逾18萬元大衣拼了　冷天照樣露小蠻腰

Lisa、Rosé遊倫敦都穿逾18萬元大衣拼了　冷天照樣露小蠻腰

世足「進球王」姆巴佩百萬名錶換不停　「標配」還有Dior男裝

世足「進球王」姆巴佩百萬名錶換不停　「標配」還有Dior男裝

劉嘉玲娃娃裝險變孕婦裝　靠低胸露腿亮片禮服扳回一城

劉嘉玲娃娃裝險變孕婦裝　靠低胸露腿亮片禮服扳回一城

勞力士開賣中古錶　保固2年、款式價格引好奇 亮・珠寶／節慶造型少不了閃亮亮　蘋果珍珠首飾Q爆、日常也好搭 風・Luxury／提醒約會時間夠浪漫了　積家工藝錶加碼藏美好寓意 米倉涼子愛吃台灣鳳梨酥　魔鬼身材竟穿高跟鞋練出來 18萬倒數月曆台灣VIP訂了！　萬寶龍加碼推滑雪圖案配件超Q 頭髮掉不停　快審視是否有4種壞習慣 韓韶禧「機場生圖」美到像時尚大片！　私服小眾韓牌穿出女神仙氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面