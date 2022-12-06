內馬爾征世足賽百萬勞力士相伴　狂愛名牌Logo裝吸睛

▲巴西球星內馬爾傷癒復出，踢進本屆世足賽個人的第一球。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

傷癒復出的巴西足球明星內馬爾（Neymar），今凌晨在卡達世界盃16強賽對上南韓，他在獲得12碼罰球機會時順利踢進，攻進個人於本屆世界盃的第一球，巴西最終以4比1輕取南韓晉級8強。此次參加世足賽，內馬爾戴著他的「幸運錶」勞力士（Rolex），只要非上場時間，必定牢牢戴著要價上百萬元的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona金錶。

▲內馬爾參加本屆世足賽的幸運錶是勞力士百萬元的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。（圖／路透社）





▲AP去年推出皇家橡樹概念黑豹飛行陀飛輪腕錶，一推出就被內馬爾納為收藏。（圖／佳士得提供）

內馬爾與多數足球明星一樣，都愛勞力士、AP（AUDEMARS PIGUET，愛彼）等霸氣運動風名錶，去年AP推出與漫威MARVEL合作的黑豹主題Royal Oak Concept飛行陀飛輪錶，當時品牌官方報價約480萬元，發表沒多久他已搶戴吸睛，而此次到卡達參加世界盃，他則將勞力士金錶視為幸運物，選戴搭配黑色橡膠包覆超彈力金屬片Oysterflex錶帶的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。

▲內馬爾私下愛穿滿版Logo裝，曾穿全套FENDI Logo套裝。（圖／翻攝neymarjr IG）

▲內馬爾穿Gucci Logo羽絨外套搭配勞力士金錶。（圖／翻攝neymarjr IG）

除了熱愛名錶，內馬爾也是名牌Logo裝的忠實擁護者，經常一套套滿版的Logo裝上身，曾穿過全套FENDI褲裝、Gucci Logo羽絨衣，而包包也不例外，上健身房必拎著Dior Logo小包，旅行時則有LV（Louis Vuitton，路易威登）Monogram圖案的Keepall Bandoulière 50旅行袋相伴，高調穿搭讓人一眼就認出他。

▲內馬爾旅行時背LV Keepall Bandoulière 50 旅行袋。（圖／翻攝neymarjr IG）

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