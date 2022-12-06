韓韶禧一身平口透紗裙美到發光！「時尚仙人」頂桑原飛機頭照樣時髦

記者王則絲／外電報導

2022英國時尚大獎（British Fashion Awards）5日晚間於倫敦舉行，紅毯上聚集各地的時尚界名人參與，本屆韓女星韓韶禧亦獲邀出席，一身森林綠色的平口透紗禮服襯得肌膚更雪白，在一眾異國美女之間依然亮眼；有「時尚仙人」之稱的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）這回同樣不驚人不罷休，頂著一顆「桑原飛機頭」照樣超時髦。

▲韓韶禧出席英國時尚大獎紅毯。（圖／翻攝自IG@britishfashioncouncil）



韓韶禧日前出發前往倫敦時的機場穿搭才引起話題，於時尚大獎紅毯的造型想當然更受到關注；當晚韓韶禧選穿Reem Acra的森林綠色平口透紗禮服，秀出白嫩的肩頸鎖骨線條，加上無可挑惕的絕美顏值，站在一眾各國美女之間，依然十分出色，白皙的皮膚更使她仙氣四溢，美到發光。

「時尚仙人」蒂妲史雲頓紅毯上穿著的則是Charles Jeffery Loverboy訂製禮服，垂墜裙裝外頭還披上了巨大廓型的格紋領大衣，上頭藝術畫作印花特別搶眼，使造型在紅毯上顯得很突出，尤其是這回的飛機頭髮型，令人想到《幽遊白書》中的「桑原飛機頭」，難以駕馭的髮型在蒂妲史雲頓的演繹下照樣超時髦。

▲蒂妲史雲頓紅毯上穿著Charles Jeffery Loverboy訂製禮服。（圖／達志影像、IG@britishfashioncouncil）



此外，影集《王冠》女星伊莉莎白黛比基（Elizabeth Debicki）與大衛貝克漢兒子羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）皆選穿DIOR的褲裝出席活動；「黑寡婦」佛羅倫絲普伊（Florence Pugh）一身高貴的深紅色禮服來自VALENTINO，佩戴 Tiffany & Co.珠寶點綴，陪同VALENTINO設計師Pierpaolo Piccioli一起拿下Designer Of The Year大獎。

▲伊莉莎白黛比基、佛羅倫絲普伊。（圖／達志影像、IG）



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