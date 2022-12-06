曾之喬與許路兒全身穿一樣！　FENDI「全新黑白Logo」掀前衛紐約風

記者鮑璿安／台北報導

今年（2022年）9月FENDI歡慶經典包款Baguette誕生25周年，特別來到紐約發表大秀，同時曝光了與設計師Marc Jacobs的全新創作，頗具辨識度的「FENDI Roma」 Logo。一轉眼已經來到女星曾之喬以及許路兒身上，兩人以前衛的時髦功力搭配同款造型，為大家演繹亮眼穿著。

▲曾之喬（圖一）與許路兒詮釋最新系列放大效果的FENDI ROMA LOGO 。（圖／品牌提供）

曾之喬與許路兒兩位「時髦精」一同演繹了系列中的重點造型，詮釋放大效果的FENDI ROMA Logo，如同噴塗印制在單品表面，帶來生動特色，於背心單品上產生碰撞感，搭配閃片造型裙裝，很有獨特風格。

▲FENDI Roma logo 展現紐約市中心獨有的魅力美學 。（圖／品牌提供）



此系列在 Marc Jacobs 的重新詮釋下，FENDI Roma logo 展現紐約市中心獨有的魅力美學，點綴於各式經典包款和主打商品上，包括有Peekaboo、Baguette、Sunshine shopper 與針織、牛仔款型服裝。而FENDI ROMA 限定系列新款服裝亦於頸部衣標處設計有嶄新標誌「FENDI ROMA MARC JACOBS NEW YORK CITY」等字樣，街頭與前衛兼具，讓喜愛雙方品牌的粉絲得以珍藏。

▲FENDI Roma限定系列 Mon Tresor； First Midi 。（圖／品牌提供）

同時間Chloé與Barbour合作推出了限量聯名膠囊系列，獨特設計感也是話題焦點，由於創意總監Gabriela Hearst的南美牧人家族喜歡穿著Barbour夾克在烏拉圭牧場工作，因此給她留下了深刻印象，成為此次聯名發想的起點。系列從Barbour長達百年歷史的典藏中出發，提供三款成衣單品，Dany大衣、Dustyn夾克和Hadrien斗篷，中性的輪廓線條中加入了Chloé溫柔的荷葉邊設計，在肩膀以及領口處創造生機。





▲Chloé Barbour 聯名Dustyn深藍色夾克、Dany大衣 。（圖／品牌提供）