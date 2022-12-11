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辦公神隊友「6款滑鼠枕」推薦　軟萌白雲朵超可愛、偽男友手手最搞怪

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文／Workworks職場人

上班滑鼠使用久了，手腕是不是經常有種卡卡、不順的感覺呢？這時候只需要「滑鼠枕」就能減緩這種不適感，加上可愛又KUSO的造型，買來放辦公室不僅實用也很療癒！以下編輯將分享「6款辦公滑鼠枕款式」推薦，職場人們不妨買個放辦公室療癒心情囉！

滑鼠枕款式

1.H仔手腕枕

▲激像雲朵般的「H仔」超可愛。（圖／BONUS好杯杯）

第一個款式要推薦臉頰肥嘟嘟、激像雲朵般的「H仔」！此款大小設計可當作滑鼠枕、午睡枕，表面外層為纖細柔軟的短絨毛，不僅親膚更不容易發霉、長塵蟎，如果喜歡H仔的職場人們，也可以在官網添購抱枕、吸管杯唷，讓H仔療癒你上班厭世的心情吧！

2.不倒翁手腕枕

▲不倒翁共推出紅、黑、黃三種款式。（圖／pinkoi，下同）

「不倒！不倒！打不倒！」100%支持你的「不倒翁」款式來啦！目前共推出「紅、黑、黃」三種款式，除了充當滑鼠枕之餘，還可以當作出氣包（誤XD），店家更貼心附贈乙張小卡，職場人們可以拿來送給需要打氣的朋友唷！

3.貓咪手腕枕

貓咪控的職場人們快看！這組貓咪手腕枕組合是由泰國藝術家設計，裡面包含長條形狀的手腕枕，以及短的款式通通有，長條形手腕枕有「黑、黃、藍」共三種顏色；短的款式則推出「黃、暗紅、寶寶藍、深夜藍、軍綠、粉、綠、紅、黃、黑」共10種顏色，提供給職場人們選擇！

4.手掌手腕枕

最搞怪又文青的手腕枕來啦！以1:1獨創手掌做為造型，細節細膩到連手掌的智慧線、感情線都刻印出，這款設計另類帶點偽男友的感覺，職場人們喜歡這種KUSO設計嗎？

5.好事花生

捏一捏～笑一笑，今天一定會有好事發生！「好事花生」款式為第二代款式，選用仿麂皮質感，觸感親膚也不容易長塵蟎，很適合放在辦公室作為療癒小物，另外店家貼心附贈乙張專屬明信片，不妨買一組來祝福自己好事發生！

6.手作刺繡款

最後一款為「和服腰帶蝴蝶結」款式，草莓蕾絲搭配小腰帶，整體帶點甜美田園風的質感設計，店家也分享「蝴蝶結造型」可以減緩緊張的工作氛圍，壓力大的職場人們，可以買一組測試看看（XD）。

以上「6款辦公滑鼠枕款式」推薦，職場人們最喜歡哪個款式呢？歡迎跟編輯分享唷！

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 辦公室, 職場, 手腕枕, 滑鼠枕

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