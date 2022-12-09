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減齡極致的「栗子短髮」韓國正流行！比鮑伯更俐落、搭旁分瀏海有氣質

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在短髮的趨勢上，近期韓國相當流行整體看起來沒有特別造型、直接率性的短髮，比鮑伯看起來更俐落、又比極短髮好駕馭。

栗子短髮

短髮百百種，乍看之下大家可能會覺得很相似，但其實有許多小細節上的差異。栗子短髮光是聽起來就十分可愛對吧？在韓文會用똑단발來表示，代表的是沒有層次且筆直的短髮造型，根據髮量的多寡也會呈現出不同的感覺。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

那和鮑伯頭、流蘇剪到底有什麼差別呢？經典鮑伯頭的剪裁上，長度會是前長、後短的設計，髮尾通常會做一些C字彎，整體是比較帶有復古韻味的造型。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

先前介紹過的流蘇剪、Page Cut則是在髮尾帶有些許的層次設計。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▲近看會發現流蘇剪的髮尾是整齊的層次。

雖然乍看之下確實有點類似，但栗子短髮其實是屬於所謂「一刀切」的範疇喔！這類型的短髮造型上也會以直髮為主，如果是黑髮搭上眉上瀏海，看起來就會非常有學生氣息；如果是搭配旁分或中分，則會是比較有氣質、知性幹練的呈現。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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延伸閱讀：

● 2022日劇女星短髮範本：長澤雅美、滿島光、奈緒⋯從初戀短髮到鮑伯頭都有！

● 2022秋冬短髮趨勢分析！《台北女子圖鑑》桂綸鎂弧型剪裁、鯔魚鮑伯、無題短髮⋯

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 秋冬, 髮型, 栗子短髮, 極短髮

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