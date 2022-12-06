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湯唯43歲狀態絕佳：當你學會愛惜自己的肌膚時，你就學會了愛自己

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

湯唯憑《分手的決心》拿下南韓第43屆青龍電影獎影后，成為南韓影壇首位封后的華人。今年43歲的她看起來狀態絕佳，過去她也因為擔任保養品代言人分享過不少私下的美容秘訣，還包括了對愛情與婚姻的看法。

湯唯2021年演出韓國名導朴贊郁的電影《分手的決心》大獲好評，今年更拿下南韓第43屆青龍電影獎影后。

在頒獎典禮紅毯，她身穿香奈兒（Chanel）2020春夏高訂的一字肩銀色禮服獲得不少好評，氣色同樣令人稱羨。先前擔任SK-II代言人時，甚至還曾素顏拍過大片，也讓人更加好奇湯唯的保養秘訣。

關於保養...其實我並不是特別女生的人

湯唯自2011年起長期擔任SK-II代言，在2021年品牌發表的紀錄片《我是湯唯，這是我和PITERA™的故事》中分享了合作近10年的種種心情。關於保養，她說：「其實我並不是特別女生的人。第一次聽說有些人的日常保養多達13個步驟時，我簡直要暈倒了！在我的家鄉，女孩們通常都會在夏季隨身攜帶遮陽傘，穿長袖騎車，用蒙紗擋臉，只留下眼睛的縫隙。但我一般不會這樣做，我媽媽也經常說我不注意防曬。」

「而SK-II一步一步教我怎麼樣來保養，讓我感到保養是一種有儀式感的東西。從那時起我開始突然意識到，對肌膚的寵愛也是對我自己的一種寵愛。」

「改寫命運，就是日復一日的積累。走著走著，你會突然發現『哦，我已經變了！』比如我們可以通過睡前調理，飲食，生活方式等等保護我們的肌膚。所有這些都在於你的選擇，而你的這些選擇決定了十年以後的皮膚狀態。」

「我認為愛自己的第一步就是保持良好的肌膚狀態。當你學會愛惜自己的肌膚時，你就學會了愛自己。」

關於美麗…根據自己的想法活出自己的人生

而2015年她接受韓國《Marie Claire》訪問時更曾說：「不盲目跟隨別人，而是根據自己的想法活出自己的人生，才能變得美麗。真正的美麗，必須蘊涵內在層面，我努力成為那樣美麗的人」。

「我覺得很多時候，美是很多不同狀態之下的自己，都能夠自信地展現出來。而且我覺得美是隨著年齡的增長，和生活經歷的增長，變成一種經驗相加的美。它是遞增的、它不會改變。」

關於愛情...沒有人比他更有耐心地聽我講話

湯唯2014年與合作電影《晚秋》而擦出愛火的韓國導演金泰勇結婚，紀錄片中她也分享了對婚姻的看法：「起初我對婚姻這件事不是特別有概念，我沒想過結婚與否，也沒想過會嫁給一個外國人。但後來慢慢地就會發現一種改變，我和我先生做了很多年的朋友，我覺得沒有人比他更懂我，也沒有人比他更有耐心地聽我講話，他真的是我最好的聽眾。」

之前接受採訪時她也說自己「在某些事情上是很敏感也是很勇敢的，就比如說跟我先生，因為知道要遇到那麼有默契、互相那麼懂得對方，而又能一起柴米油鹽醬醋茶的人有多難，所以愛情來臨了，敏感的我感受到了，那就絕不會錯過。」

其實早在2012年拍攝《美麗佳人》封面時她就說過：「愛情是上天給妳的禮物。得到是好，如果沒有得到也沒有關係。說不定，我覺得如果愛情還沒有來，那可能是自己做得還不夠好，只要自己努力的去完善自己，去修身養性，無論男女都一樣。那愛情、幸福我相信都會來的。或者是成功也是。我覺得我扮演的角色，有一個共同點都是一樣的，就是始終相信愛情。如果愛情不在，沒有關係，我先做我的準備，把自己該學的學好了，該做的做好了，用一個最好的面貌一個心情，去迎接愛情與幸福的到來。」

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●【獨家專訪】封面人物：湯唯，我堅信天長地久

● 歷經發胖並成功瘦下！43歲新科青龍獎影后湯唯：「鹽水減肥法」很有感， 但還需做足這4件事！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 青龍獎, 湯唯

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