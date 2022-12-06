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「阿拉伯黛安娜」還沒上市的LV包搶到手　約旦王后拉尼婭優雅穿搭挺女權

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▲▼ 約旦王后 。（圖／翻攝IG）

▲約旦王后拉尼婭造訪義大利，穿著FENDI外套搭配LV與藝術家草間彌生聯名系列Capucines手袋。（圖／翻攝queenrania IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「阿拉伯黛安娜」的約旦王后拉尼婭（Queen Rania），美貌與智慧兼具，長期推動女權運動，近日更積極出訪歐洲做外交，足跡遍及英國、義大利，她昨與義大利第一夫人Laura Mattarella會面，拎著LV（Louis Vuitton，路易威登）與日本藝術家草間彌生合作LV x YAYOI KUSAMA系列Capucines手袋，讓人見識到她不僅執行公務的行動力強，搶時尚新貨的速度也驚人，因為此系列多數市場尚未開賣，台灣也要等到明年1月6日才上市。

▲▼ 約旦王后 。（圖／翻攝IG）

▲義大利第一夫人Laura Mattarella（右）款待約旦王后拉尼婭。（圖／翻攝queenrania IG）

52歲的約旦王后拉尼婭一生傳奇，她出生於科威特的醫生世家，但遭逢波斯灣戰爭淪為難民，不得不逃到約旦首都安曼，失去優渥生活未讓她喪志，從知名開羅美國大學畢業後任職於蘋果公司與花旗銀行，邂逅阿朴度拉二世王子後更轉變命運，1999年隨夫登基後成為王后，開始推動阿拉伯世界女性平權運動，從她的穿衣風格可見對女權的支持，也致力於扭轉大眾對穆斯林女性的刻板印象。

▲▼ 約旦王后 。（圖／翻攝IG）

▲拉尼婭（左四）日前與英國王后卡蜜拉（左三）會面，拎FENDI Peekaboo Selleria Mini包。（圖／翻攝theroyalfamily IG）

拉尼婭的穿搭向來端莊，近日造訪羅馬時穿FENDI繫腰帶外套，搭配LV第二度與草間彌生攜手推出的熱騰騰Capucines聯名包，包身布滿可愛的彩色圓點洋溢活潑氣息，是她收藏的名牌包中少數的繽紛款式；她日前拜訪英國王室、舉辦國宴接待瑞典王后，分別選擇黑色FENDI Peekaboo包與Bottega Veneta編織手拿包，都是經典優雅的設計。

▲▼ 約旦王后 。（圖／翻攝IG）

▲拉尼婭（右）主持國宴接待瑞典王后時，穿Andrew Gn紫色禮服搭配Bottega Veneta手拿包。（圖／翻攝queenrania IG）

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關鍵字：

阿拉伯黛安娜, 約旦王后拉尼婭, Queen Rania, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 草間彌生, FENDI, Bottega Veneta

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