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天冷請注意！營養師傳授高血脂飲食口訣：「三多吃+三不要」

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▲▼天冷注意！營養師傳授「高血脂飲食口訣」 。（圖／Unsplash）

▲加工肉品盡量不要吃。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

氣溫一降，救護車聲音就越來越頻繁，營養師高敏敏指出，有些身體狀況來得急又快，像是現在人常有的高血脂，更是健康的無聲殺手，若不積極改善，絕對是威脅生命的隱憂，高敏敏指出，「高血脂」可從飲食控制下手，請熟記「三不吃+三不要」重點。

什麼是高血脂症呢？

營養師高敏敏表示，高血脂的盛行率遠比我們想像的高，大約5個人之中，就有一位是高血脂，所謂的高血脂就是血中的膽固醇或三酸甘油脂過高，或是壞膽固醇過高、好膽固醇過少。

「三多吃」重點如下：

#多用蒸、煮、滷、烤、燉

高血脂患者須注意烹調方式，建議多用蒸、煮、滷、烤、燉，避免油炸、油煎、油酥。

▲▼天冷注意！營養師傳授「高血脂飲食口訣」 。（圖／Unsplash）

#多吃好油

不是所有的油都不好，善選好油也會對健康有助益，營養師解釋，因為好的油脂會去幫助我們代謝掉不好的油脂，建議可挑選炒菜用植物油，像是菜籽油、橄欖油、苦茶油等，應並避免過多的調味料。

▲▼天冷注意！營養師傳授「高血脂飲食口訣」 。（圖／Unsplash）

#多吃含纖維食物

多吃含纖維食物對健康有助益，像是各種蔬菜、未精緻全榖雜糧類。

「三不要」重點如下：

#不吃肥肉、肥皮、動物內臟、加工肉品

挑選肉類要注意，應避免肥肉、肥皮、動物內臟、加工肉品，改以低脂高蛋白的食物為主要攝取來源。

▲▼天冷注意！營養師傳授「高血脂飲食口訣」 。（圖／Unsplash）

#不抽煙、不喝酒

▲▼天冷注意！營養師傳授「高血脂飲食口訣」 。（圖／Unsplash）

#不要太胖

維持理想體重 ( 公斤 ) = 22 × 身高( 公尺 )平方。

▲▼天冷注意！營養師傳授「高血脂飲食口訣」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

►營養師點名5款「消脹氣食物」，鳳梨和白蘿蔔都在內

關鍵字：

高血脂飲食, 飲食, 營養師

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