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網推爆的「M.A.C六色遮瑕盤」超殺特價！遮痘痘、黑眼圈3誤區別再犯

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文／C編

想要擁有完美無瑕的底妝，遮瑕非常重要，黑眼圈、痘痘等肌膚小問題，會需要遮蓋力比較強的彩妝品，才能更有力的隱藏，以下就盤點遮瑕容易誤觸的3個小地雷，選錯色號、挑錯質地都是NG關鍵，一定要搞清楚才能解決問題。

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▲M.A.C,遮瑕盤,遮瑕膏,彩妝,Her森森,。（圖／Her森森）

▲M.A.C 超持妝六色遮瑕盤，6g，原價1620元、特價中，點我購買

1.選色錯誤

選色錯誤是很容易失誤的遮瑕細節，青色黑眼圈需用橘色遮、棕色黑眼圈則用比膚色暗一號遮瑕膏，但是常常在選色的時候，會不小心選了超級白的顏色，導致無法完全遮蓋，甚至顯灰、顯髒，記得一定要選擇暗一點的色號，而且少量多次疊加，後續再用底妝提亮。

2.遮瑕液、遮瑕膏要選對

液狀遮瑕比較適合大範圍的修容，或是遮住黑斑等，小顆痘痘建議可以用遮瑕膏，會比較容易遮得住，因為固狀遮瑕膏不太流動，只要後續上妝手法輕柔，就不用擔心痘痘上覆蓋好的遮瑕，會被底妝推掉。

3.後續粉底上妝要夠輕柔

大部分的人在上底妝的時候， 都是拿顆海綿蛋拍，卻常常忽略了一個問題，就是手勁太大，導致之前的遮瑕全部都推散了，應該輕輕碰到臉頰就拿起來，而不是真的往臉上打，稍微地撲一下即可，這樣才能真正蓋好瑕疵。

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▲M.A.C,遮瑕盤,遮瑕膏,彩妝,Her森森,。（圖／Her森森）

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想要一次搞定全臉底妝問題，這盤網友都大推的「M.A.C 超持妝六色遮瑕盤」在「Her森森」上架販售，6g，原價1620元，正在超殺特價，兩色可選，一盤就可以解決黑眼圈跟痘痘瑕疵，而且質地滋潤不乾燥，不怕卡紋尷尬囧境出現，當然要立刻入手。

關鍵字：

M.A.C, 遮瑕盤, 遮瑕膏, 彩妝, Her森森

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