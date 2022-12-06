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英國時尚大獎獲獎名單！「超狂芭比粉」Valentino創意總監奪年度設計師

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記者鮑璿安／外電報導

2022英國時尚大獎 （The Fashion Awards）於5日在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳舉行，該獎項旨在表彰在這一年中為時尚界做出最傑出貢獻的人。而年度設計師大獎由Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli拿下，他擊敗了Matthieu Blazy、Jonathan Anderson等人，因2022秋冬系列PINK PP COLLECTION掀起熱潮，設計功力有目共睹。

▲2022英國時尚大獎 (The Fashion Awards) 。（圖／翻攝自IG）

▲Pierpaolo Piccioli帶來鮮明的PINK PP粉色旋風 。（圖／翻攝自IG）

英國時尚大獎的「年度設計師」是由1000名業內人士所組成的國際評審團所評選， 今年入圍者個個有來頭，包括Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy、LOEWE的創意總監Jonathan Anderson以及Miuccia Prada 。Pierpaolo Piccioli則以鮮明PINK PP展現超群的設計功力獲得肯定。此外，年度模特兒由Bella Hadid（貝拉哈蒂德）奪下，也代表她在伸展台上的強大影響力。

▲2022英國時尚大獎 (The Fashion Awards) 。（圖／翻攝自IG）

▲年度模特兒由Bella Hadid（貝拉哈蒂德）奪下 。（圖／翻攝自IG）

2022英國時尚大獎得獎名單：

年度設計師：Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli

年度模特兒：Bella Hadid（貝拉哈蒂德）

英國獨立品牌獎：倫敦品牌Wales Bonner

BFC基金會獎：設計師Steven Stokey-Daley品牌S.S.DALEY

傑出成就獎：知名戶外品牌Patagonia 創始人Yvon Chouinard

文化策劃特別表彰獎：傑斐遜哈克

元宇宙（metaverse）體驗時尚獎：Burberry 

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關鍵字：

2022, 英國, 時尚, 大獎 , The Fashion Awards, valentino

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