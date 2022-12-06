三井LaLaport台中明年1／17試營運　2間全台首店、5間「台中獨家」店型公開

▲三井lalaport台中將於明年1／17試營運。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三井不動產集團在台灣首間LaLaport購物中心，今（12／6）宣布於1／17即將試營運，該購物中心面積達2萬坪，規劃為「北館」與「南館」二棟建築，預計將約有300家專櫃進駐，而1月預定開門見客的，則是匯集了日系大型超市、知名的大型服飾及生活用品品牌、美食街的「南館」，其中更有2間台灣首落地的日本品牌，另還有台中才有的特殊店型與旗艦店，在地的大家準備逛起來了啦！

三井LaLaport台中全名為「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」，主要概念以「for the Vivid Colors of Life」打造，位處台中市東區，距離台鐵台中車站步行僅需約6分鐘。北館以融入緊鄰的湧泉公園綠意作為視覺設計；南館則與旁邊建國市場紅磚外牆相互輝映，日後顧客可以透過二棟商場建築間2樓或3樓的天橋，輕鬆步行兩館之間。

在三井LaLaport台中「台灣首落地」的品牌，包括之前曾曝光的日本超人氣連鎖大型超市「LOPIA」，這也是該超市首間海外店喔！LOPIA以肉品專賣店起家，不僅提供自產自銷的香腸、火腿，更有新鮮的生鮮食品、PB商品等豐富多樣化的食材，此外更設有吧檯廚房，提供各項肉類料理與新鮮的海鮮丼，且在日本總是一位難求的鮮肉割烹「黑泉」，也將完整遷移台灣！台中民眾又有好口福啦。

另一間全台獨家則是在日本擁有約200家店舖的遊戲中心「GiGO」，店內主要提供夾娃娃機和兒童卡片機等遊戲機台的相關娛樂。

此外，在台灣已有的品牌，也在三井LaLaport台中推出獨家店型，讓消費者有全新的購物感受，包括超過400坪空間、規劃13大主題專區如日本文化限定主題區、輕露營區、寵物區、科技運動體驗區等的台隆手創館旗艦店，還有niko and ...也設置全台最大規模店，首次導入以往沒有販售過的大型家具與獨家限定販售的生活雜貨系列。

而媽媽們最期待的阿卡將本舖，也首度進駐台中，因為比台北店規模更大，還獨家設置「微笑活動室」，能舉辦媽媽教室及各種嬰兒活動，提供待產・育兒相關資訊及知識交流，提供更深化的購物體驗。另外「伊甸視障按摩」也以健康喜樂的全新形象進駐，提供更溫馨的舒適氛圍。

無印良品也進駐LaLaport台中門市，賣場面積超過500坪，將成為台中地區最大店舖。除了販售服飾、家具、家用品、美妝小物與文具食品等，也將以「食育良方」為主題，打造台中最大「良品市場」，同時加入「木育廣場」與「Open MUJI」等區域的規劃，讓顧客有更多與人交流互動的場域空間。

搶先對外試營運的南館美食街，分別位於一樓與地下一樓，包含以新業態方式進駐的麵食品牌「堂NOODLE」、泰式料理「Siam siam Express」、提供道地的印度料理「盛食咖哩」等。以及台中獨家的「KALDI COFFEE FARM」「Dr.Origins達橙生活館」等。甜品類則有首次進駐商場的「旅禾泡芙之家」、超爆餡的文青車輪餅及愉悅系茶飲的「青畑九號 x 蔦日子」、「Haagen-Dazs」、「Mister Donut」等甜品點心店。

►蒲公英環保衛生紙150抽只要12元，整年份直接囤起來

►東風極柔3層抽取衛生紙一包18元！