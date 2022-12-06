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減肥也能吃火鍋？營養師教6招不發胖秘訣：選對湯底很重要

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▲▼ 減肥也能吃火鍋？營養師教6招秘訣 。（圖／翻攝unslpash,pexels）

▲營養師傳授減肥也能放心吃火鍋的秘訣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pixabay

最近氣溫狂降，你是不是也每天都想吃火鍋，但想吃又怕胖？或是擔心減肥時不能吃火鍋？知名營養師張家榕就分享6招秘訣避開火鍋地雷，能降低負擔、減少熱量，讓你減肥也能放心吃火鍋，不用擔心會發胖。

▲▼ 減肥也能吃火鍋？營養師教6招秘訣 。（圖／翻攝unslpash,pexels）

＃少選重口味湯底

從常見火鍋湯底熱量排行表中可知，像是麻辣鍋、麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等鍋類，光是湯底的熱量就破千大卡（每1000ml），而越清澈的湯底熱量越低，像是昆布鍋、大骨高湯鍋等熱量都低於100kcal（每1000ml），張家榕也提醒「少喝湯」就對了。如果真的要吃麻辣鍋，她建議要點鴛鴦鍋，容易吸湯汁的食材記得放清湯底。

＃避開地雷火鍋料

火鍋料熱量最高前三名為炸豆皮、百頁豆腐和各種丸子類，除了避開這三大熱量地雷，張家榕提醒能不吃火鍋料更好，建議可把火鍋料換成豆腐或菜盤。

▲▼ 減肥也能吃火鍋？營養師教6招秘訣 。（圖／翻攝unslpash,pexels）

＃肉類選低脂肉或海鮮

肉類建議選擇板腱、牛腱、雞肉等低脂肉，魚肉也屬於脂肪較低的蛋白質，或是可點海鮮鍋、魚鍋，還有蝦子、蛤蜊、花枝等海鮮都是好的選擇。

＃主食換雞蛋

可將白飯、麵、冬粉等主食換成雞蛋，補充蛋白質又能減少澱粉過量。

＃醬料搭配辛香料

沙茶醬一湯匙熱量就高達109大卡，是醬料裡脂肪最高的殺手。張家榕就分享自己的醬料調配法，她都會用沙茶沾一點點＋醬油多一點，再搭配蔥蒜、辣椒、蘿蔔泥、醋等食材提味，就能調出比較清爽的沾醬。

▲▼ 減肥也能吃火鍋？營養師教6招秘訣 。（圖／翻攝unslpash,pexels）

＃飲品選綠茶

綠茶能幫助解膩，又含有兒茶素，能抗氧化、促進新陳代謝，但要記得選擇無糖。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 火鍋, 健康, 不發胖, 吃法, 秘訣, 營養師

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