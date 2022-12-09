《飛龍在天》江宏恩52歲身材超精壯！3步關鍵維持上鏡體態

文／C編

八點擋男星江宏恩在2000年演出《飛龍在天》之後爆紅，一直到現在都戲約不斷，演出多達70部作品，不僅在戲劇上很有成就，他也有不少音樂作品，可以說是全方位藝人；已經52歲的他從年輕演到中年，在體態上一直努力維持，以下就是他保持良好身材的秘訣，一定要學起來。

▲江宏恩52歲依舊身材超好。（圖／翻攝江宏恩臉書）



1.定期上健身房

隨著年紀，身體的代謝機能會跟著下滑，很容易變胖，但江宏恩為了保持上鏡的體態，一直維持健身的好習慣，重訓、深蹲、TRX、壺鈴等等幾乎都會做，難得有休息時間還會去爬山、騎腳踏車，難怪身材到中年依舊都沒變形，相當精壯。

2.自己下廚更健康

許多人三餐外食，但外面餐廳的口味偏鹹又油膩，很容易就養出不健康的身形，江宏恩下戲之後，喜歡自己下廚準備餐點，甚至還擔綱家裡掌廚人的角色，為親人、寵物準備健康美味的料理，超會做菜的才華不輸名廚弟弟江振誠。

3.機能保健同步進行

江宏恩拍戲的生活步調緊湊，馬不停蹄的人生幾乎很難找到空擋，所以如果沒時間自己下廚或是上健身房，他就會搭配機能型的保健食品，讓體態維持在一定水準，同時也能夠保持健康好精神。

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