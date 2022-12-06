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「人間香奈兒」難得沒穿香奈兒　Jennie漫畫衣上身洩少女心

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▲▼Jennie,Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿JW Anderson與南韓漫畫《Run Hany》聯名上衣、拎同系列半月包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK正在英國巡演，繼Lisa與Rosé分享日間倫敦街頭照後，另兩位團員Jennie與Jisoo則曬出夜間版，展現她們輕鬆但不隨便的時尚穿搭，擔任香奈兒（CHANEL）品牌大使、被封為「人間香奈兒」的Jennie，此次沒有任何香奈兒行頭加持，改穿英國設計師Jonathan Anderson自創同名品牌JW Anderson與南韓經典漫畫《Run Hany》聯名上衣，照樣搶眼。

▲▼Jennie,Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie搭配的黑色外套出自南韓品牌AMOMENTO。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

設計師Jonathan Anderson身兼LOEWE創意總監的他，曾催生LOEWE與吉卜力動畫《龍貓》、《神隱少女》聯名系列服裝與包款配件。今年秋冬他的自創品牌以南韓漫畫家Lee Jin Ju於80年代創作的運動題材漫畫《Run Hany》為主題，推出一系列運動風服裝與包款，以主角Hany為主視覺，秀智在第一時間已穿過，正在倫敦的Jennie也穿上布滿Hany頭像的上衣，並拎著同系列半月包展現少女心。

▲▼Jennie,Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo在冷冷的倫敦街頭，照樣穿露肚裝搭配卡地亞Juste un Clou項鍊。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo也同樣童心滿滿，擔任Dior大使的她，拎著品牌剛送她的135,000元Dior Essential手袋現身倫敦街頭，包上掛著Hello Kitty公仔更加吸睛；而她一身黑裝也不低調，短版上衣露出平坦腹部，她同時搭配卡地亞（Cartier）釘子造型的Juste un Clou項鍊展現個性美。

▲▼Jennie,Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo拎Dior Essential手袋，上面掛著Hello Kitty公仔展現童心，135,000元元。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

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關鍵字：

Blackpink, Jennie, Jisoo, Dior, JW Anderson

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