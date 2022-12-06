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Karencici「下衣失蹤」露大腿不怕冷！婁峻碩看了讚：這是她的優勢

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記者王則絲／台北報導

歌手Karencici與婁峻碩今（6日）獲邀出席瑞士百年品牌BALLY最新膠囊系列「Bally Curling」上市活動，Karencici以Oversized帽T打造「下衣失蹤」的穿搭，長靴上露一截大腿，為了愛美不怕冷！婁峻碩看到也大讚：「這是她的優勢。」而今天包緊緊的婁峻碩則是以短版羊毛外套造型現身，他解釋箇中心機在於：「看起來腿比較長一點，因為Karencici今天很高。」

▲Karencici、婁峻碩BALLY活動 。（圖／品牌提供）

▲Karencici、婁峻碩合體出席BALLY活動。（圖／品牌提供）

Karencici今穿著「Bally Curling」系列的Oversized帽T，搭配過膝雪靴完成「下衣失蹤」的穿搭，正好露出一截大腿，相當性感；婁峻碩則是穿著羊毛牛仔外套加上皮雪靴，拉長身形比例。

訪問中婁峻碩提到自己的穿搭原則就是展現優勢的地方，Karencici認為自己的優勢是「鼻子」，「我很喜歡我的鼻子，因為它很挺，是真的喔！沒有打Anything很自然。」還當眾捏起鼻子證明是純天然的，讓俏皮可愛的個性外露；而關於婁峻碩的優勢，Karencici則直讚：「他整個臉很小。」和以前相比更瘦、更精緻。

▲Karencici、婁峻碩BALLY活動 。（圖／品牌提供）

▲Karencici、婁峻碩BALLY活動 。（圖／品牌提供）

▲Karencici、婁峻碩難得合體，回想起了初次見面時的情景。（圖／品牌提供）

難得合體的兩人今憶起初次見面的情景，是在3、4年前的節目上，那時候Karencici才18歲，婁峻碩感嘆：「我覺得我們兩個都變很不一樣。」Karencici忍不住直呼：「哇你看著我長大的！」逗笑現場。

▲Karencici、婁峻碩BALLY活動 。（圖／品牌提供）

▲BALLY「Bally Curling」膠囊系列。（圖／品牌提供）

BALLY創意總監Rhuigi Villaseñor打造的首個品牌膠囊系列「Bally Curling」，為繼今年9月登場的首秀2023春夏系列後，第一個膠囊系列作品。靈感源自冬季專屬的「冰壺」運動，並將寒帶、高山雪地的元素與西部牛仔風格做結合，在服裝上運用許多細膩的羊絨、羊毛翻皮與麂皮面料，混搭西部風格元素細節，以及復古登山印花圖案，在中性輪廓下更顯時髦。系列中婁峻碩與Karencici默契表示，最想帶走的單品分別是棒球帽與毛帽。

▲Bally Curling 。（圖／記者王則絲攝）

▲Bally Curling 。（圖／記者王則絲攝）

▲Bally Curling 。（圖／記者王則絲攝）

▲BALLY「Bally Curling」膠囊系列。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

BALLY, Karencici, 婁峻碩

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