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Melody曝禮服下藏「塑身衣」上鏡更美　已節制3天要吃炸雞放鬆

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▲Melody（殷悅）分享維持體態的秘訣。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

藝人Melody（殷悅）今（6日）出席她所代言的塑身衣品牌「赫本」新店開幕活動，透露自己維持體態方法之一就是穿著塑身衣，大讚是一種對的投資。另外也搭配跑步、伸展運動，自認到了某個年齡階段時，運動不是為了美，而是為了健康。

▲Melody（殷悅）。（圖／品牌提供）

▲Melody（殷悅）把身材雕塑當成每天的習慣。（圖／品牌提供）

Melody表示自己一直有穿塑身衣的習慣，認為這是一種能夠變美「對的投資」，連日常生活都可以當成內衣一樣搭配，「身材雕塑是我每天的習慣，出席典禮、活動的時候，我都會在禮服裡面穿上塑身衣，拍照起來讓身材很完美，這是小秘密，每個人都有秘密。」

當初懷孕時她胖了20多公斤，因此產後有特別穿塑身衣雕塑身材，但當時感到束縛感很重根本「穿不住」，不過這兩年接觸品牌後，她大讚最大特色就是材質透氣彈性，而且剪裁設計很貼心，就算體重沒有明顯的變化，但是肉都漸漸回到對的位置上，直言是相見恨晚。

▲Melody（殷悅）。（圖／品牌提供）

▲Melody認為品牌塑身衣材質透氣彈性。（圖／品牌提供）

除了穿著塑身衣管理身材，Melody也表示飲食控制很重要，「我為了穿這一身，禮拜六開始就節制，今天晚上打算吃個炸雞放鬆一下，不能節制三天後還在節制。當然節制的時間要比放寬的時間多，不然就真的變寬了！」她也笑說自己的致命傷是白飯，通常節制時會換成「白飯配糙米」降低熱量，而且睡前三四個小時會維持空腹狀態，千萬不能吃宵夜，不然就破功了。

赫本進駐信義區開設旗艦店，品牌針對免疫血管系統大幅減壓，贅肉精準加壓雕塑，搭配醫療級的零膚觸™布料，帶來宛若第二層皮膚般透薄的柔滑穿著感，使用櫻花粉、嬰兒膚、皇家黑為主的簡約設計，更適合日常穿著。

更多修身單品推薦

▲內衣 。（圖／品牌提供）

▲內衣 。（圖／品牌提供）

▲Triumph黛安芬推出SHAPE UP 完美曲線系列無鋼圈內衣；中腰平口配褲 。（圖／品牌提供）

德國內衣品牌黛安芬Triumph在年底推出修塑身形的「SHAPE UP 完美曲線系列」，主打無縫剪裁與柔軟布料，並具有高系數彈力布料與腋下完美貼合設計，不僅完整包覆副乳，打造挺卓胸型，更能自然修飾曲線，同時可搭配隱形無痕的高腰美體褲，讓人充滿安全感。

關鍵字：

Melody, 赫本, 塑身衣

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