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三星在台發表首款OLED電視　65吋10萬元有找、預購加送愛馬仕

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▲三星在台發表旗下首款OLED電視。（圖／品牌提供）

▲三星在台發表旗下首款OLED電視。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近年在台高端電視市場頗有斬獲的三星，今（12／6）在台發表旗下首款OLED電視S95B，強調自家獨家藍色的自體發光技術，能提供更清澈的色彩表現，並強調有護眼認證，解決藍光疑慮，且支援4K@120fps更新頻率與調整畫面螢幕比例功能，向喜歡把遊戲放大到電視爽打的使用者喊話，65吋在台售價不到10萬元。

▲三星在台發表旗下首款OLED電視。（圖／品牌提供）

▲強調廣域視角，即便角度傾斜也不會失真。

南韓品牌三星在台發表首款OLED面板電視，強調其自體發光的技術與市面上一般技術不同，使用的是三原色的藍光，而非普遍使用的白光，所以再結合QLED量子點顯色技術後，能避免白色的混合干擾，讓色彩更加純粹清澈，另避免使用者對於藍光疑慮，該產品也強調獲得VDE護眼認證。

▲三星在台發表旗下首款OLED電視。（圖／品牌提供）

另針對超過50%會將電視連接遊戲進行娛樂的使用者，S95B也內建4組HDMI 2.1，最高支援4K@120fps更新頻率，並獲得FreeSync Premium認證，且可根據喜好或需求調整為21：9或32：9畫面比例、快速喚出Game Bar遊戲工具列，支援杜比全景聲、搭載2.2.2聲道真實天空音場，更號稱有聲音隨畫面影像移動的獨家魔術音效功能，讓玩家充滿沈浸感。

▲三星在台發表旗下首款OLED電視。（圖／品牌提供）

三星OLED電視S95B推出55吋、65吋兩種尺寸，售價分別為72,900元與97,900元。業者表示，從12／13起開放訂購，預計明年1月上旬上市，消費者在12／31前購機，贈送愛馬仕經典絲巾一條；明年2／28前購機，登錄送1萬元郵政禮券。

▲三星在台發表旗下首款OLED電視。（圖／品牌提供）

LG官方線上商城近期也推年末優惠，12／13前會員全館任選兩件活動商品，可享8.8折優惠，還能併用會員優惠，最高可折扣至8.2折；單品推出「限量璀璨價」，包括LGOLED Flex曲面多變系列4K AI物聯網電視42吋、StanbyME閨蜜機、LG WashTower AI智控洗乾衣機、LG A9T系列濕拖無線吸塵器等指定商品，可享限量8折優惠。

▲三星在台發表旗下首款OLED電視。（圖／品牌提供）

▲LG官網推出年度優惠，消費者有機會買到8折家電。

關鍵字：

三星, OLED, 電視, LG

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