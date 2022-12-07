試・開箱／薑餅屋、北極光都變成香氛蠟燭！用嗅覺遨遊雪國太療癒

記者李薇／台北報導

雖然口罩已經半解封，但為了自身的健康，不少人仍舊帶著口罩出行，一整天悶在小小的空間裡，氣味讓人煩躁，難得回到家、有私人的放鬆時間，當然要來點香香的東西療癒身心，以下就盤點幾款非常厲害的居家香氛單品，不管是自己買還是送人，都能夠療癒身心。

＃Maison Francis Kurkdjian 暖心薑餅香氛蠟燭，180g、售價2380元

法國「天才調香師」Francis Kurkdjian每一次的作品，總是不會讓粉絲失望，這次針對聖誕節推出3款香氛蠟燭，其中，暖心薑餅充滿溫馨的氛圍，不會過於甜膩的氣息融合柳橙、蜂蜜、肉桂及茴香，讓人感受到被剛出爐的熱騰騰薑餅包圍的幸福感，亮橙色香氛蠟燭包裝，將巴黎閃耀夜空裝點成畫，從細節就能感受到專屬節慶的愉悅氣氛。

＃STONEGLOW Nature’s Gift瑰香野莓香氛燭，140g、售價2,400元

來自英國的STONEGLOW堅持以手工製作出各種香氛單品，深受許多粉絲喜愛，其中，以乾燥花為主軸設計Nature’s Gift系列，更是美到讓人驚艷，12月份發表4款新香氣，以清新草本帶點花果香甜的瑰香野莓，運用沁柔的玫瑰花瓣與酸甜野莓裝填在透明瓶身之中，讓人宛如置身在繁花盛開的景緻裡，放在家裡、點燃蠟燭的瞬間，就像開啟一場華麗的幻夢儀式，放鬆舒心。

＃L:A BRUKET 迷你蠟燭三重奏，售價2350元

簡約清新的北歐風深受許多年輕族群喜愛，同樣來自瑞典的L:A BRUKET在今年聖誕節，以最早的攝影顯像技術「藍曬」捕捉天然植物的有機紋理，設計出具有質感又別具特色的包裝，並且將旗下最熱賣3個香氣的香氛蠟燭：扁柏、菸草、黑橡木組成禮盒，讓你不需要飛到遙遠的北歐，在家中就可以感受到來自雪國的秋冬氣息，宛如踏進高聳入雲的森林般，享受最清新、舒壓的與世隔絕。

＃Skandinavisk 北極光香氛蠟燭，400g、售價1950元

把斯堪地那維亞半島變化多端的大自然氣息，運用各種不同香材層層堆疊出壯麗的景觀，丹麥品牌Skandinavisk這次直接把「世界7大奇景」北極光透過香氣展現出來，每一秒都不同的彩色光暈在天際流動，如詩如畫，不只能用眼睛看，現在更可以用聞的，帶給感官極致奢華的饗宴。

＃JD SCENT 心願香氛蠟燭，160g、售價1280元

MIT保養品牌簡單的姊妹品牌JD SCENT，在聖誕節推出限量包裝的香氛蠟燭，擅長以時間情境呈現出不同時光所帶出的氣息，這次推出的香氣中，最推薦帶有木質辛香調的8 P.M.HOLIDAY冬季假期，讓人沉醉在夜晚的靜謐時光，一邊啜飲著帶有肉桂香氣的熱紅酒，釋放專屬於自我的寧靜深夜。

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