fb ig video ETtoday search mobile

試・開箱／薑餅屋、北極光都變成香氛蠟燭！用嗅覺遨遊雪國太療癒

>

記者李薇／台北報導

雖然口罩已經半解封，但為了自身的健康，不少人仍舊帶著口罩出行，一整天悶在小小的空間裡，氣味讓人煩躁，難得回到家、有私人的放鬆時間，當然要來點香香的東西療癒身心，以下就盤點幾款非常厲害的居家香氛單品，不管是自己買還是送人，都能夠療癒身心。

＃Maison Francis Kurkdjian 暖心薑餅香氛蠟燭，180g、售價2380元

▲Maison Francis Kurkdjian,STONEGLOW,L:A BRUKET,Skandinavisk,JD SCENT,香氛蠟燭,香氛,蠟燭,香水。（圖／品牌提供）

▲Maison Francis Kurkdjian,STONEGLOW,L:A BRUKET,Skandinavisk,JD SCENT,香氛蠟燭,香氛,蠟燭,香水。（圖／品牌提供）

法國「天才調香師」Francis Kurkdjian每一次的作品，總是不會讓粉絲失望，這次針對聖誕節推出3款香氛蠟燭，其中，暖心薑餅充滿溫馨的氛圍，不會過於甜膩的氣息融合柳橙、蜂蜜、肉桂及茴香，讓人感受到被剛出爐的熱騰騰薑餅包圍的幸福感，亮橙色香氛蠟燭包裝，將巴黎閃耀夜空裝點成畫，從細節就能感受到專屬節慶的愉悅氣氛。

＃STONEGLOW Nature’s Gift瑰香野莓香氛燭，140g、售價2,400元

▲Maison Francis Kurkdjian,STONEGLOW,L:A BRUKET,Skandinavisk,JD SCENT,香氛蠟燭,香氛,蠟燭,香水。（圖／品牌提供）

來自英國的STONEGLOW堅持以手工製作出各種香氛單品，深受許多粉絲喜愛，其中，以乾燥花為主軸設計Nature’s Gift系列，更是美到讓人驚艷，12月份發表4款新香氣，以清新草本帶點花果香甜的瑰香野莓，運用沁柔的玫瑰花瓣與酸甜野莓裝填在透明瓶身之中，讓人宛如置身在繁花盛開的景緻裡，放在家裡、點燃蠟燭的瞬間，就像開啟一場華麗的幻夢儀式，放鬆舒心。

＃L:A BRUKET 迷你蠟燭三重奏，售價2350元

▲Maison Francis Kurkdjian,STONEGLOW,L:A BRUKET,Skandinavisk,JD SCENT,香氛蠟燭,香氛,蠟燭,香水。（圖／品牌提供）

簡約清新的北歐風深受許多年輕族群喜愛，同樣來自瑞典的L:A BRUKET在今年聖誕節，以最早的攝影顯像技術「藍曬」捕捉天然植物的有機紋理，設計出具有質感又別具特色的包裝，並且將旗下最熱賣3個香氣的香氛蠟燭：扁柏、菸草、黑橡木組成禮盒，讓你不需要飛到遙遠的北歐，在家中就可以感受到來自雪國的秋冬氣息，宛如踏進高聳入雲的森林般，享受最清新、舒壓的與世隔絕。

＃Skandinavisk 北極光香氛蠟燭，400g、售價1950元

▲Maison Francis Kurkdjian,STONEGLOW,L:A BRUKET,Skandinavisk,JD SCENT,香氛蠟燭,香氛,蠟燭,香水。（圖／品牌提供）

把斯堪地那維亞半島變化多端的大自然氣息，運用各種不同香材層層堆疊出壯麗的景觀，丹麥品牌Skandinavisk這次直接把「世界7大奇景」北極光透過香氣展現出來，每一秒都不同的彩色光暈在天際流動，如詩如畫，不只能用眼睛看，現在更可以用聞的，帶給感官極致奢華的饗宴。

＃JD SCENT 心願香氛蠟燭，160g、售價1280元

▲Maison Francis Kurkdjian,STONEGLOW,L:A BRUKET,Skandinavisk,JD SCENT,香氛蠟燭,香氛,蠟燭,香水。（圖／品牌提供）

MIT保養品牌簡單的姊妹品牌JD SCENT，在聖誕節推出限量包裝的香氛蠟燭，擅長以時間情境呈現出不同時光所帶出的氣息，這次推出的香氣中，最推薦帶有木質辛香調的8 P.M.HOLIDAY冬季假期，讓人沉醉在夜晚的靜謐時光，一邊啜飲著帶有肉桂香氣的熱紅酒，釋放專屬於自我的寧靜深夜。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

Maison Francis Kurkdjian, STONEGLOW, L:A BRUKET, Skandinavisk, JD SCENT, 香氛蠟燭, 香氛, 蠟燭, 香水

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

愛染燙、日常護理又疏忽，難怪頭髮掉不停！6大Tips還妳美美秀髮

愛染燙、日常護理又疏忽，難怪頭髮掉不停！6大Tips還妳美美秀髮

早上吃這5種食物瘦最快！不復胖、不挨餓的黃金法則

早上吃這5種食物瘦最快！不復胖、不挨餓的黃金法則

出國、返鄉都需要！行李箱空間最大化：填滿凹槽、手壓真空袋神好用

出國、返鄉都需要！行李箱空間最大化：填滿凹槽、手壓真空袋神好用

選一隻破繭而出的蝴蝶　測驗妳「戀愛腦」到底有多深！ 空氣清淨機3大NG用法！放角落、面對牆壁都錯了 「大師級牛排」煎法公開！流水退冰超NG、靜置5分鐘鎖住肉汁最美味 「最懂得裝傻」的聰明星座Top 3 ！　冠軍隱藏實力，一直很幸運 凱特王妃「阿嬤裝」網友驚嚇　時尚資優生慘遭滑鐵盧 日網讚47歲外表如少女！徐若瑄：「不吃蛋瘦背、戒冰消小腹」保年輕 劉嘉玲娃娃裝險變孕婦裝　靠低胸露腿亮片禮服扳回一城

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面