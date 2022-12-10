年末3部韓劇創下高收視　《王后傘下》、《財閥家的小兒子》最新必看

文／女子學

隨著十一月步入尾聲，秋季的涼爽也將轉為冬季的寒冽，對熱愛看劇的劇迷們，沒有什麼比捧著熱飲，整天窩在家中追劇來得更為愜意。在日、韓文中，周一到周五的稱法，都是以西方的「星時系統」來稱之，也就是所謂的「月、火、水、木、金、土、日」，也因此常會聽見所謂的「金土連續劇」、「月火劇場」這樣代稱戲劇時段的稱呼。

其中，又以韓劇圈的一級戰場「金土連續劇」、「周末連續劇」競爭最為激烈，韓國JTBC、tvN、SBS等電視台，均會在此時段推出各台主打的戲劇作品。在2022年的十一月，分別以SBS甫完結的《千元律師》、tvN稱霸Netflix的《王后傘下》，以及剛開播便大受好評的《財閥家的小兒子》最為亮眼。跟著這篇文章的介紹，一同來認識這三部繳出收視破十表現的高人氣韓劇吧！

▲《千元律師》讓南宮珉再次大紅。（圖／SBS 臉書官方粉絲專頁）



《千元律師》：南宮珉、金智恩再次合作，刻劃暖心律師的逗趣人氣韓劇



繼《黑色太陽》之後，南宮珉、金智恩兩人再次合作小銀幕，共同主演SBS金土連續劇《千元律師》，從首集開播便博得極大關注，韓國國內均收視13%的傲人成績，已是SBS電視台年度收視冠軍。特別的是，SBS電視台同時段的上一檔連續劇《今日的網漫》，在繳出始料未及的慘澹收視率後，喜迎《千元律師》的谷底反彈，反差之大相信也成為劇圈熱議的話題。

《千元律師》講述屢戰屢勝的天才律師千智勳，以「律師是要代替委託人去爭鬥的」作為口頭禪的他，對於需要訴訟協助的弱勢族群，僅會收取1,000韓元（約台幣23元）作為委任費，憑其優秀的觀察能力搭配屢出奇招的果斷勇敢，以其方式行俠仗義。雖說是律政劇，逗趣輕鬆的劇情呈現、總長12集的精緻規格，使其平易近人又能治癒人心，也頓時讓南宮珉再次大紅，《千元律師》目前已完結，並於Disney+獨家上架。

▲《王后傘下》近日於Netflix熱播中。（圖／tvN drama 臉書官方粉絲專頁）



《王后傘下》：為母則強，金憓秀化身朝鮮王朝最強媽媽！



Netflix現今可說是古裝當道，近期每日Top 10節目，已被中韓兩國古裝劇霸榜，足以可見台灣人有多愛古裝劇。由《少年法庭》金憓秀主演、韓國tvN推出的《王后傘下》，以朝鮮王朝世子（王妃的長子）死後引發的權謀鬥爭為背景，講述中殿娘娘林姀怜如何在這母憑子貴的宮廷人生，扶植其他五名嫡系王子成為足夠優秀的王儲，藉此保護親身骨肉的奮鬥史。

相較於坊間大多數的宮鬥劇，《王后傘下》強調的不是林姀怜作為「中殿娘娘」的身分，而是以她作為「母親」的角度，來面對後宮嬪御們的挑戰。為了兒子考試而連夜苦讀、整理考點，並為了正值青春叛逆期的兒子們，費盡了各種苦心，諸多情節更是與我們記憶中的母親有所雷同。尤其在第三集中，王后包容了四兒子的易裝癖，為他在大雨下撐起傘的名場景，展現母愛的偉大更是令人涕泗縱橫。

▲《財閥家的小兒子》引起網友超高討論度。（圖／韓國JTBC官方網站）



《財閥家的小兒子》：穿越還魂的復仇情節，宋仲基再次帥出新高度

韓國JTBC於11月中起播出的金土日連續劇《財閥家的小兒子》，由人氣男星宋仲基領銜主演，攜手憑藉《機智醫生生活》飾演「張冬天」一角走紅的女星申鉉彬，尚未開播便早已有高聲量討論。劇中宋仲基飾演的尹炫優，作為順洋集團的未來資產管理組組長，想不到為集團做牛做馬的他，最後仍難逃兔死狗烹的命運。獲得重生的炫優，竟然穿越時空成了順洋集團的小孫子陳導俊，保有前世記憶的他，暗自立下了侵吞整個財團以作為報復的決心。

穿越還魂的情節，交由「童顏美男」宋仲基來做演繹是再合適不過，從原本草根味十足的中年大叔，到洋溢貴族氣息的俊美大學生，雖然亦有人認為畫面潤飾過重，但演出表現整體仍算是可圈可點；韓劇中萬年不敗的「復仇情節」，用穿越還魂的方式做一個老梗新作的呈現，看宋仲基在劇中如何利用記憶化險為夷、爬上巔峰，燒腦情節更是將劇情張力拉到最滿，日前播出的第三集便已繳出10.826%的收視好表現。

《財閥家的小兒子》由FriDay影音於每周五、六、日獨家跟播，在這大雨滂沱的周末，該劇將會是居家追劇的最佳選擇。

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