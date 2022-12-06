常做美甲導致變薄、斷裂？一周2次「指甲厚敷」養出零死皮奶油手

記者李薇／台北報導

美甲已經成為很多愛美女孩生活的一部分，幾乎每一個月都要換上不同的造型，才能讓整體穿搭更精緻，但長期下來也容易讓指甲變薄、脆弱、發黃，建議還是要定期保養，偶爾休息一下，甚至可以為指甲「厚敷」來滋養出更美的雙手。

【指甲厚敷教學】

1.可以挑選質地好吸收、成分比較天然、無刺激的護甲乳液，先塗抹在每一個指甲上，用量大約一個紅豆大小，可以稍微多一點點，均勻厚敷在整個甲面。

2.大約敷10分鐘左右，再透過打圈按摩的方式，把每一隻手指的乳液按摩到指甲跟甲緣周邊的肌膚，讓滋養成分能夠更好的被吸收。

3.除了指甲需要養護，長時間洗手、消毒的雙手也應該被滋養，建議可以擠比平時多1-2倍用量的護手霜，均勻塗抹雙手，而手部肌膚比較乾的人，更可以添加5滴左右的美容油，增加滋潤度。

4.準備一個透氣效果好的棉布手套，將雙手放進去，就可以直接睡覺，等於一整夜為雙手敷手膜，同時也可以達到滋養指甲的效果，隔天醒來手部肌膚絕對嫩透，建議一周可以做2到3次。

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