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常做美甲導致變薄、斷裂？一周2次「指甲厚敷」養出零死皮奶油手

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記者李薇／台北報導

美甲已經成為很多愛美女孩生活的一部分，幾乎每一個月都要換上不同的造型，才能讓整體穿搭更精緻，但長期下來也容易讓指甲變薄、脆弱、發黃，建議還是要定期保養，偶爾休息一下，甚至可以為指甲「厚敷」來滋養出更美的雙手。

▲歐舒丹,Bottega Verde,Melvita,美容油,護手霜,保養,護甲,美甲,。（圖／品牌提供、pexels）

【指甲厚敷教學】

1.可以挑選質地好吸收、成分比較天然、無刺激的護甲乳液，先塗抹在每一個指甲上，用量大約一個紅豆大小，可以稍微多一點點，均勻厚敷在整個甲面。

2.大約敷10分鐘左右，再透過打圈按摩的方式，把每一隻手指的乳液按摩到指甲跟甲緣周邊的肌膚，讓滋養成分能夠更好的被吸收。

▲歐舒丹,Bottega Verde,Melvita,美容油,護手霜,保養,護甲,美甲,。（圖／品牌提供、pexels）

3.除了指甲需要養護，長時間洗手、消毒的雙手也應該被滋養，建議可以擠比平時多1-2倍用量的護手霜，均勻塗抹雙手，而手部肌膚比較乾的人，更可以添加5滴左右的美容油，增加滋潤度。

4.準備一個透氣效果好的棉布手套，將雙手放進去，就可以直接睡覺，等於一整夜為雙手敷手膜，同時也可以達到滋養指甲的效果，隔天醒來手部肌膚絕對嫩透，建議一周可以做2到3次。

【推薦單品】

＃歐舒丹 柑橘馬鞭草舒芙護手霜，30ml、售價400元

▲歐舒丹,Bottega Verde,Melvita,美容油,護手霜,保養,護甲,美甲,。（圖／品牌提供、pexels）

針對年末節慶特別推出的限量香氣「柑橘馬鞭草」，可以說是把清新明亮的氣息帶到了極致，蘊含普羅旺斯馬鞭草葉精萃、柑橘精華油、萊姆精華油、乳油木果油和向日葵籽油，雖然擁有很多滋潤成分，但使用起來一點都不會黏膩，相當輕盈、好吸收。

＃Bottega Verde 糖果屋滋潤護手霜禮盒，售價550元

▲歐舒丹,Bottega Verde,Melvita,美容油,護手霜,保養,護甲,美甲,。（圖／品牌提供、pexels）

來自義大利的Bottega Verde總以驚艷香氣，讓人愛不釋手，今年聖誕也推出禮盒系列，裡面蘊含摩洛哥堅果油與5種健康花果油成分的護手霜，用起來就像是奶霜一樣，可以帶給雙手滿滿的滋養潤澤，75ml雙入組合寵愛自己很可以。

＃Melvita 鈴蘭摩洛哥堅果油

▲歐舒丹,Bottega Verde,Melvita,美容油,護手霜,保養,護甲,美甲,。（圖／品牌提供、pexels）

受到許多粉絲喜愛的摩洛哥堅果油，有著超高的深層修護效果，Melvita針對聖誕佳節再度推出限定版鈴蘭摩洛哥堅果油，特別的清新花草香氣，中和了堅果的味道，使用起來更為療癒舒爽，一瓶可以從頭用到腳的好物，當然要囤貨。

關鍵字：

歐舒丹, Bottega Verde, Melvita, 美容油, 護手霜, 保養, 護甲, 美甲

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